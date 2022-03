Dolgopolov: De número 13 del mundo a tomar un rifle para defender Kiev

El ucraniano Alexander Dolgopolov llegó a ser el número 13 del mundo en 2016 antes de colgar la raqueta en mayo por problemas en la muñeca. Con tres títulos ATP a sus espaldas y una vida cómoda, gracias a los más de siete millones de dólares que acumuló durante su carrera como tenista, ha decidido dejar de lado los lujos y enrolarse en el ejército de Ucrania para defender a su país de la invasión rusa, como ya han hecho otros muchos deportistas.

Tras pasar días en Turquía, donde ha dejado a su hermana y su madre, entrenando en varios campos de tiros ha regresado a Ucrania con el objetivo de colocarse un casco y un chaleco antibalas y pasar a engrosar las filas de la resistencia ucraniana, tal y como el mismo ha revelado en sus redes sociales: "¡Esta es mi casa y la defenderemos con toda la gente que se ha quedado aquí. Muchas gracias y respeto a toda la gente famosa que nos apoya. Mucho respeto y también estoy orgulloso de cómo está unido este país ante la presión de un dictador loco. ¡La verdad está con nosotros y esta es nuestra tierra! Me quedaré en Kiev hasta la victoria y después. ¡Gloria a Ucrania!"

"La guerra me pilló en Turquía, llegué allí un día antes de que comenzara, trayéndome a mi hermana y a mi madre. He estado practicando tiro, tuve la suerte de que alguien que fue soldado profesional me enseñara. No soy Rambo en una semana, pero estoy bastante cómodo con las armas y puedo dar en la cabeza tres de cada cinco veces desde 25 metros", asegura el extenista de 33 años.

Además de explicar su decisión desveló cómo se produjo su regreso a Ucrania: "Tomamos algunos chalecos antibalas para nosotros y para el ejército, volamos a Zagreb, compramos todo lo que necesitábamos y condujimos a través de Europa, entramos a Ucrania por Polonia y, al fin, llegamos a Kiev".

En una entrevista en el diario L'Équipe incluso llega a afirmar que no tendría reparos en matar a un invasor ruso si fuera necesario: "No me preocupa tener que matar a alguien después de lo que están haciendo aquí. Conozco a familias enteras que han muerto. ¡Niños, civiles! Están matando a nuestros hijos y nuestras mujeres. Así que sí, estoy listo para disparar a un invasor ruso. En la vida normal no lo haría, pero esto es la guerra y si no le disparas, te va a matar. Si se da esta situación, no será un problema", dice.

Dolgopolov no es el único tenista que ha engrosado las filas de las milicias ucranianas: Andrei Medvedev, finalista de Roland Garros en 1999 y exnúmero 4 de la ATP, y Sergiy Stakhovsky también han dejado de lado la raqueta para tomar un fusil y ayudar en la defensa de Kiev.