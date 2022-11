Djokovic gana también a Medvedev y cierra invicto el round robin

El tenista serbio Novak Djokovic cerró este viernes invicto su 'round robin' en el Grupo Rojo de las Finales de la ATP que se están disputando en Turín (Italia) tras imponerse en tres sets al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 6-7(5) y 7-6(2).

En un duelo sin nada en juego, salvo los puntos para el ranking, ya que el de Belgrado estaba clasificado para las semifinales como primero y el de Moscú ya estaba eliminado, ambos libraron una gran 'batalla' que se extendió por más de tres horas y en la que el finalista del Abierto de Australia tuvo saque para ganar.

WHAT A MATCH! ??@DjokerNole defeats Daniil Medvedev 6-3 6-7 7-6 in 3 hours and 11 minutes at the #NittoATPFinalspic.twitter.com/Eh1tULFeoW