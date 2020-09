Djokovic se disculpa en redes sociales por su pelotazo a la juez de línea: "Me siento triste y vacío"

El tenista serbio Novak Djokovic reconoció sentirse "triste y vacío" tras su descalificación del US Open, segundo 'Grand Slam' de la temporada, por dar un pelotazo sin querer a una juez de línea de su partido de octavos ante el español Pablo Carreño, y se disculpó por una acción que espera que se convierta "en una lección" para ayudarle en su "crecimiento como jugador y ser humano".

This whole situation has left me really sad and empty. I checked on the lines person and the tournament told me that thank God she is feeling ok. I‘m extremely sorry to have caused her such stress. So unintended. So… https://t.co/UL4hWEirWL