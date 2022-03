Djokovic, en el cuadro de Indian Wells pendiente de su entrada en EE.UU.

El nombre del serbio Novak Djokovic, número 2 del ránking mundial, ha formado parte del sorteo del cuadro principal del Masters 1.000 de Indian Wells, siendo la sorpresa, pese a que todavía se desconoce si el jugador, que no está vacunado contra el coronavirus, podrá entrar a Estados Unidos. Por su parte, el serbio sigue con la esperanza de que el país le deje entrar y pueda participar en el evento. Lo haría con una exención médica.

Novak Djokovic is on the tournament entry list, and therefore is placed into the draw today. We are currently in communication with his team; however, it has not been determined if he will participate in the event by getting CDC approval to enter the country.#IndianWells