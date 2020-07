Carreño no falla y Ramos cae ante Pedro Martínez en Vall d'Hebron

La Liga MAPFRE de la Real Federación de Tenis (RFET) arrancó este viernes su cita de estreno en Vall d'Hebron (Barcelona) con la victoria de Pablo Carreño sobre Carlos Taberner (6-3, 6-0) y la derrota de Albert Ramos ante Pedro Martínez (4-6, 6-4, 10-6).

El torneo, que no pudo celebrarse en Lleida como estaba previsto por un brote de COVID-19, comenzó finalmente sin Roberto Bautista, ya que el castellonense avanzó en su cita en Kitzbuhel y viajará ya a los torneos de Berlín. Carreño ejerció de tenista con mejor ranking y cumplió con su favoritismo.

El partido estuvo igualado hasta los últimos juegos del primer set, donde Carreño logró dos 'breaks'. En el segundo set, Taberner no tuvo opción y encajó un rosco del asturiano. Carreño dio el tercer punto al equipo rojo y el segundo lo había sumado Martínez, quien sorprendió a Ramos, de menos a más y con una gran remontada.

Mientras, Roberto Carballés venció (6-2, 6-1) con autoridad a Jaume Munar, en el inicio de una jornada que se cerró cerca de medianoche con el partido de dobles que ganaron Martínez y Mario Vilella Martínez a Pablo Andúja y Munar para cerrar el pleno de victorias del equipo rojo sobre el blanco (4-0).

El torneo de Wimbledon anunció este viernes que termina con el método de cabeza de series que utilizaba desde 2002 para ceñirse desde la próxima temporada al ranking ATP, al tiempo que desveló el reparto de los premios del torneo cancelado entre los jugadores.

El 'grande' londinense se tuvo que suspender en 2020 por la crisis del coronavirus, pero su organización decidió repartir el dinero entre los jugadores clasificados, e incluso entre los que iban a jugar la fase previa.

De esta forma, los jugadores de la previa, los de los cuadros individuales, los de dobles, silla de ruedas y 'quad' silla de ruedas recibirán 14.000 euros, 28.000, 7.000, 6.700 y 5.500, respectivamente.

Wimbledon celebra que, gracias al seguro contra pandemias que le cubrió los gastos de la suspensión, puede seguir ayudando a los tenistas, destinando más de 11 millones de euros, árbitros y la sociedad en general con una serie de medidas. Así, el Abierto inglés donó todo el material y alimentos no utilizados.

Además, Wimbledon anunció un importante cambio en su manera particular y propio de decidir los cabezas de serie en su torneo, para dejar ese sistema polémica cada año que se basaba en su propio criterio para basarse en el ranking mundial como hace el resto de torneos.

AELTC announces prize money in lieu of The Championships 2020 alongside initial decisions for The Championships 2021 ⬇️#Wimbledon