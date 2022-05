"Carlos Alcaraz todavía no tiene calle en El Palmar, pero tendrá que ser una avenida"

Este lunes ha sido un día de auténtica locura en El Palmar, la pedanía de Murcia a la que Carlos Alcaraz dedicó el título del Mutua Madrid Open en la cámara en la que firmó tras ganar el torneo este domingo.

Sus vecinos han estado a los pies del balcón de su casa, donde ha tenido que salir en más de una ocasión a agradecer el cariño que han querido mostrarle.

"Queremos unas pistas en condiciones con su nombre"

No hubo mejor testigo de la fiesta vivida en El Palmar que su alcaldesa, Verónica Sánchez, en El Partidazo de COPE.

Cuando Alcaraz escribió en la cámara del Mutua Madrid Open "Viva El Palmar, Viva Murcia", "imagínate cómo nos pusimos", le reconoció la alcaldesa a Juanma Castaño, al tiempo que pidió que le dejen descansar, una vez hecha la fiesta a los pies del balcón de su casa: "No sabíamos a qué hora venía esta tarde, pero habíamos dicho de bajar al parque donde se puso la pantalla grande y que sintiera el cariño de sus vecinos a la llegada... Bueno, no le han dejado ni descansar. Ahora, vamos a dejar que descanse. No viene mucho, y cuando lo hace viene para estar con su familia y sus amigos".

La alcaldesa también tuvo buenas palabras hacia la familia del tenista: "Tengo la suerte de haber conocido a la familia antes de todo esto. Es una familia súper sencilla, humilde, trabajadora, súper llana. A Carlitos, a Álvaro, a todos los hermanos pequeños… El pequeño Jaime también va a despuntar".

"Todavía no tiene calle, pero estamos en ello. Queremos conseguir en El Palmar un par de cosillas con él", dijo la alcaldesa, que además comentó que están luchando por tener unas pistas de tenis "en condiciones y ponerle el nombre de Carlitos".