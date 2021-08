Bautista y Sorribes se despiden de Canadá en cuartos de final

El tenista español Roberto Bautista cayó ante el estadounidense Reilly Opelka en cuartos de final del torneo de Toronto, quinto Masters 1.000 de la temporada ATP, mientras que la también española Sara Sorribes se despidió en la misma ronda en Montreal.

Bautista, que venía de enlazar dos buenas victorias, en especial la ronda anterior ante un Diego Schwartzman a quien levantó tres bolas de partido, sufrió al cañonero americano sobre todo en el primer set. El castellonense no entró bien al encuentro y Opelka se apuntó la manga con buen saque y dominadora derecha.

En media hora ya iba por debajo el español, pero supo entrar en la pelea en el segundo parcial. Bautista ganó su saque durante toda la manga con la misma autoridad que el americano y forzó al menos la muerte súbita. Justo en el momento decisivo, unas gotas de lluvia detuvieron el partido 10 minutos, y el castellonense volvió mucho peor.

Un mal 'tie-break' apeó al español y citó al estadounidense con el griego Stefanos Tsitsipas en su segunda semifinal de Masters 1.000.

