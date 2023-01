Bautista pierde la final de Adelaida en el desempate del tercer set

El español Roberto Bautista no pudo conseguir en la final del torneo de Adelaida 2 (Australia) el que hubiera sido el primer título del año para el tenis español, al perder contra el surcoreano Soonwoo Kwon en el desempate del tercer set. El resultado final fue de 6-4, 3-6 y 7-6(4) tras 2 horas y 44 minutos de partido.

Congratulations to our men's singles champion Soonwoo Kwon! ?? Soonwoo took out Roberto Bautista Agut in a three set thriller! ???? Final Score: 6-4 3-6 7-6 [7] #AdelaideTennis pic.twitter.com/oqKnjZHgEW

Bautista perdió su primer turno de saque en el set inicial y eso marcó la primera manga que acabó perdiendo por 6-4. En la segunda manga el castellonense rompió el saque de Kwon a las primeras de cambio (2-0) y acabó imponiéndose por 6-3. En el tercer y definitivo set, siguió la igualdad con ambos jugadores rompiéndose el turno de saque en dos ocasiones cada uno llegando al 6-6 que dio paso al 'tie break'.

En los puntos decisivos, los dos jugadores defendieron su saque hasta el 5-4 favorable al surcoreano, momento en el que Bautista perdió sus dos últimos saques que otorgaron a Kwon la victoria. El de Adelaida 2 es el segundo título en la carrera de Kwon tras el conseguido en Nur-Sultan en 2021.

En la final femenina, la suiza Belinda Bencic se impuso con absoluta claridad, por 6-0 y 6-2 en 1 hora y 9 minutos, el título del torneo Adelaida-2 (Australia) ante la rusa Daria Kasatkina. Bencic, número 13 de la clasificación de la WTA, fue un ciclón imparable ante Kasatkina, número 8 mundial, que en ningún momento fue rival para la suiza que añadió su séptimo título a su palmarés.

El francés Richard Gasquet sumó el decimosexto título de su carrera profesional al derrotar contra todo pronóstico en la final del torneo de Auckland al británico Cameron Norrie, número 12 del mundo, por 4-6, 6-4 y 6-4.

La experiencia de Gasquet en finales, 34 en su historial, pesó más que la agresividad de Norrie y su juventud. Con 36 años, el francés se convierte en el jugador más veterano en ganar en Auckland en los 66 años de historia del torneo. Sorprendentemente, lo hizo además remontando un 1-4 en el último set. La victoria supone para Gasquet subir 25 puestos en el ranking ATP y situarse en el 42 en vísperas del Abierto de Australia.

First @atptour title since 2018 ?? @richardgasquet1 wins his 16th tour-level title in Auckland and becomes the oldest champion in #ASBClassic history! pic.twitter.com/U4nLaHiq8c