Bautista cae ante Rublev y se queda a las puertas de la final de Halle

El ruso Andrei Rublev será el rival del kazajo Alexander Bublik en la final del torneo sobre hierba de Halle (Alemania) tras derrotar, por 6-3 y 6-4, al español Roberto Bautista en una reñida semifinal en la que se mostró más sólido durante una lucha que se prolongó durante una hora y 41 minutos.



El finalista en 2021 de un torneo al que concurría como tercer favorito y séptimo tenista del mundo buscará este domingo su primer título sobre hierba en una temporada en la que logró vencer en el Masters 1000 de Montecarlo, el decimotercer trofeo de su carrera. Su rival será Alexander Bublik, que sorprendió en semifinales al local Alexander Zverev, por 6-3 y 7-5.



El ruso exhibió su mejor tenis en el primer set, en el que se mostró muy certero al resto y, tras varias oportunidades de rotura, logró romper el servicio del español en dos ocasiones. La primera, en el tercer juego de la semifinal y la segunda en el noveno, que cerró con un 6-3 la primera manga tras 48 minutos de partido.



Rublev también se mostró dominador con su saque en dicho set, con un 81% de puntos ganados con su primer servicio, y sumó dieciséis golpes ganadores por los cinco del veterano jugador castellonense, de 35 años y número 23 en la clasificación de la ATP.

MAGNIFICENT ???NDREY ?@AndreyRublev97 moves past Bautista Agut, 6-3, 6-4 and will face Bublik in the Halle final!@ATPHalle | #TerraWortmannOpenpic.twitter.com/5lOFR0dREv