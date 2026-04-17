Monseñor Martín Lasarte, el obispo de la 'Siberia de Angola' y la dura realidad de su diócesis: "Hay niños que nunca han visto un coche"

El obispo de la diócesis de Luenna, monseñor Martín Lasarte, ha relatado la dura realidad de su día a día en Angola durante una entrevista en ‘La Linterna’ con Ángel Expósito. Este misionero salesiano de origen uruguayo, que lleva más de 35 años en África, se encuentra en el país a la espera de la visita del Papa León XIV, quien tiene previsto mantener un encuentro privado con los obispos angoleños.

La 'Siberia de Angola'

La diócesis de Luenna, que Lasarte describe como "la Siberia de Angola", se extiende por 223.000 kilómetros cuadrados en la frontera con Congo y Zambia, un territorio equivalente a "prácticamente la mitad de España". En esta vasta región, donde se hablan hasta ocho lenguas locales, las consecuencias de la guerra civil son todavía visibles. "El desarrollo todavía demora en llegar", lamenta el obispo, señalando la destrucción de infraestructuras y la falta de caminos.

Hay niños que nunca han visto un coche"

Para llegar a las aldeas más remotas, monseñor Lasarte viaja en jeep, motorizada o incluso en canoa para atravesar ríos como el Zambeze. Es en estas comunidades aisladas donde se encuentra con la realidad más cruda. "Hay aldeas donde yo visito que los niños nunca en su vida vieron un un vehículo, un chip, nunca", afirma. Se trata de lugares muy distantes donde es preciso "mucho desarrollo por comenzar".

Martín Lasarte, obispo en Angola

Educación y salud, los grandes desafíos

Uno de los mayores retos es la educación. Según el obispo, hay "más de dos o tres millones de niños y adolescentes fuera del sistema escolar", lo que resulta en un "analfabetismo total". Ante esta situación, los 145 salesianos presentes en Angola, la mayoría jóvenes angoleños, centran sus esfuerzos en la formación profesional y la alfabetización, un trabajo que recuerda al emotivo encuentro del Papa León XIV con niños enfermos en Camerún.

Un ejemplo de este compromiso es el proyecto 'Katukauende', que en lengua local significa "levántate y anda". Esta iniciativa de alfabetización está destinada a "todas las personas que quedan fuera del sistema escolar", explica Lasarte. Curiosamente, señala que "los mejores alumnos están en la cárcel, porque nunca faltan". Junto a la educación, la salud es otro campo de batalla, con enfermedades como la lepra o la poliomielitis todavía presentes, además de la malaria y el tifus.

Es realmente emocionante ver la fe de esas poblaciones"

A pesar de las enormes dificultades, el obispo destaca la fortaleza espiritual de la gente. "Es realmente emocionante ver la fe de esas poblaciones, la abertura y la acogida", asegura. Describe comunidades de una gran fe cristiana que son animadas por sus catequistas, a menudo "con la ausencia de sacerdotes por muchísimos años".

Martín Lasarte, obispo en Angola

La esperada visita del Papa

Sobre la inminente llegada del Papa León XIV a Angola, Lasarte espera que sirva para "confirmar en la fe a los cristianos" y para que todos sean "más coherentes y entregados". Además, subraya que la visita es también "una fiesta para muchos de nuestros hermanos de otras iglesias protestantes", convirtiéndose en un importante evento social que busca llevar un mensaje de paz al corazón de los conflictos de África.

Para la sociedad civil, el viaje papal es una oportunidad para "continuar contribuyendo a la reconciliación del país y a la inclusión". Angola, que celebró sus 50 años de independencia, todavía se enfrenta al reto de la apertura democrática. Con las elecciones previstas para el próximo año, existe "mucha preocupación para que estas se vivan con serenidad, transparencia y justicia", un espíritu que se espera que el Papa ayude a fomentar, en línea con su llamamiento a superar las tensiones que lastran al país.

La labor educativa en Angola no solo llega de la mano de misioneros. Desde España, un centro de la red educativa Arenales en Málaga ha impulsado un intercambio cultural y humano con el colegio Cristal de Talatona, en Luanda. Profesores y alumnos colaboran en proyectos donde el idioma español se convierte en una "herramienta de conexión, aprendizaje y futuro", demostrando que la educación es una idea sencilla pero potente para transformar realidades.