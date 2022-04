Ashleigh Barty: La número 1 del mundo que colgó la raqueta para ser escritora

La australiana Ashleigh Barty, que se retiró del tenis en marzo mientras era número 1 del mundo, anunció este domingo que publicará una serie de libros para niños durante una entrevista exclusiva con medios de la compañía NewsCorp.

Barty, de 25 años y que a finales de enero se proclamó campeona del Abierto de Australia, publicará seis libros infantiles bajo el título 'Little Ash' (La pequeña Ash) inspirados en su propias vivencias como estrella del tenis y su familia.

La deportista australiana aseguró durante la entrevista, publicada por medios australianos como Herald Sun y The Daily Telegraph, que se puso a escribir inspirada por su sobrina de cinco años, Lucy. "Este proyecto ha sido muy divertido y es algo que siempre quise hacer. Lucy es mi estrella polar. Tiene la edad perfecta para entender historias y argumentos y leer libros de capítulos", declaró Barty.

Los libros, coescritos por Jasmin McGaughey e ilustrados por Jade Goodwin, saldrán a la venta el 6 de julio. La tres veces ganadora de un Grand Slam anunció su retirada el 23 de marzo, una decisión de la que no se arrepiente, afirma. "He pasado tanto tiempo con mi hermosa familia y mis sobrinas y sobrino y no podías borrar esa sonrisa de mi rostro en las últimas semanas", dijo al remarcar que tomó "la decisión adecuada".