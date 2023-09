Alcaraz vuelve a las pistas con un triunfo ante Hanfmann

El tenista español Carlos Alcaraz volvió este viernes a las pistas tras tres semanas de ausencia con victoria en su debut en el torneo de Pekín, puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura ante el alemán Yannick Hanfmann en dos sets por 6-4 y 6-3.

El murciano no jugaba desde su eliminación en las semifinales del Abierto de los Estados Unidos ante el ruso Daniil Medvedev por problemas físicos y desgaste, pero tras perderse la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, parece listo para afrontar el tramo final de temporada.

Carlitos into 2nd round of China Open !!! Alcaraz 6-4/6-3 Hanfmann on Diamond Courts. #2023ChinaOpenpic.twitter.com/qDJCdDJlrH