Alcaraz, en El Partidazo de COPE: "Me encantaría jugar la final de Roland Garros con Rafa"

Juanma Castaño entrevista a Carlos Alcaraz en El Partidazo de COPE tras lograr el título en el Mutua Madrid Open gracias a sus victorias ante Rafa Nadal y Djkokovic, en cuartos de final y semifinales, y derrotar fácilmente a Zverev en la final.

¿No te cansas de todo lo que estás viviendo?: No te creas, para nada. Al final todo esto me gusta y me encanta que la gente me tenga tanta cariño.

¿Has podido salir con normalidad a la calle o no?: Bueno, de momento no. No he salido mucho a la calle que digamos, pero sí que es verdad que cuando he salido la gente me paraba y venía a pedirme autógrafos, alguna foto... La verdad que un poco ajetreado.

Desde el balón de casa sólo saludan el Papa y Alcaraz...: (Risas) Sí, la verdad es que estaban todos mis vecinos abajo y me hizo mucha ilusión salir, saludar y dar las gracias. Para mí fue espectacular.

Carlos Alcaraz, tras ganar a DjokovicInstagram - Carlos Alcaraz





¿Has dormido bien estos días o duermes peor por todas las emociones?: ¡Qué va! Duermo igual, e incluso algo mejor.

¿A pierna suelta?: Sí, sí.

¿Has entrenado desde que ha acabado Madrid?: No, nada. Hoy he estado con el fisio para recuperar el tobillo, y nada, estoy descansando poco a poco.

¿Todavía lo tienes inflamado de la caída?: Un poquito sí que lo tengo inflamado de la caída, pero está todo genial. Está todo en su sitio y pronto volveré a las pistas.

¿Te llegó a doler jugando contra Djokovic o en la final?: No, no, lo recuperamos muy bien. Trabajamos muy bien después de Rafa, lo vendamos, tomamos nuestras precauciones y jugué sin dolor.

Te estuve viendo en la pista el viernes y el sábado. Flipé, flipé... : ¿Sí verdad? Joe, macho, muchísimas gracias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es que verte en directo es todavía más espectacular que verlo por la tele: Al final por la tele pierde todo un poquito, las distancias... y en la realidad te das cuenta de todo. Me alegro de que te gustara.

Si hubiera una máquina de medir emociones, viernes, sábado y domingo, ¿cuál fue el récord de emociones?: Pues no sabría decirte, viví tantas cosas: el día de mi cumpleaños, el día de Rafa, el día de Djokovic, ganar a Zverev... Fue todo seguido, y la verdad es que si me hubieras puesto un detector de emociones lo habría reventado sin ninguna duda.

Oye, ¿por qué crees que la gente te quiere tanto? ¿Qué ven en ti? Porque no solo es que juegues bien, sino que hay algo en ti que le gusta mucho a la gente. No sé si es la naturalidad, las frases que pones en la cámara…: Bueno, yo creo que lo natural que soy. Soy un chico bastante natural, bastante alegre… Yo creo que también la forma de jugar le gusta mucho a la gente y eso es lo que atrae. También lo alegre, natural y cercano que soy.

¿Cómo llevas que toda la gente te quiera conocer y saludar? Ves ahí a Modric, Vinicius, el Rey... ¿Cómo llevas que todo el mundo quiera estar contigo?: Bueno, lo llevo bastante bien. A mí me alegra que la gente me quiera conocer, saludar y estar conmigo. Lo llevo bastante, bastante bien.

Su encuentro con el Rey

¿Pudiste saludar al Rey?: Sí, sí, pude estar hablando con su Majestad y la verdad que fue una experiencia inolvidable para mí.

¿Qué te dijo?: Saludar al Rey fue increíble. Me dio la enhorabuena por el partido y por todo lo que estaba consiguiendo. Me dijo que siguiera así y que se alegraba mucho por mí.

?? @alcarazcarlos03, en @partidazocope



?? "Pude estar hablando con su Majestad y fue inolvidable para mí"



?? "Fue increíble. Me dio la enhorabuena por el partido y por todo lo que estaba consiguiendo. Me dijo que siguiera así y que se alegraba mucho por mí"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/IHuyeyIHaE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 10, 2022





Te he leído hoy la entrevista en Marca diciendo que no temes los partidos a 5 sets. Ahora llega Roland Garros y has dicho en esa entrevista que esos partidos te vienen incluso mejor: Bueno, no dije que me vienen mejor como tal. Dije que como me encuentro muy bien físicamente, a muy buen nivel, pues sería un punto a mi favor jugar partidos largos. Pero también hay muchos jugadores a los que les beneficia jugar partidos largos, que son unas bestias físicamente y mentalmente. Por lo cual intentaría tomar en los partidos largos el tema físico y la duración a mi favor.

Has decidido no ir a Roma para llegar descansado a Roland Garros, lo cual es normal… ¿Vas a ver partidos de Roma o desconectas totalmente?: Sigo partidos de Roma y por supuesto que cuando puedo veo algún partido. A mí me viene bien ver partidos y estar involucrado en el mundo del tenis.

¿Te quedas con cosas para luego buscarle cosquillas en los partidos a los rivales?: Claro, a mí me gusta ver partidos. Soy un chico al que le encanta ver partidos y aprender también. Mirar a los rivales cómo juegan sus partidos.

Estaba revisando tu semana en Madrid. Viste la Liga del Madrid, lo del City, tu cumpleaños, Nadal, Djokovic, la final, la cena con los amigos... No creo que haya nadie en Madrid que haya vivido 8 días como los que has vivido tú: No, no, la verdad que ha sido una semana... ¡mejor imposible!

El sueño de Alcaraz para Roland Garros

¿Si te dan a elegir ahora, tú quieres jugar una final de Roland Garros ante Rafa Nadal?: Obviamente, yo diría que sí, yo diría que sí. Sí que es verdad que Rafa no ha perdido una final de Roland Garros en toda la historia, pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor, y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor, así que a mí me encantaría.

?? @alcarazcarlos03, en @partidazocope



?? "Me encantaría jugar la final de Roland Garros con @RafaelNadal. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor"



?? "Él sería el favorito. Pero tengo más posibilidades de ganar que el año pasado"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/mZLb0hRd83 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 10, 2022









O sea, que si hay una final en Roland Garros, ¿el favorito es Rafa?: Obviamente. En cualquier partido que juegue contra Rafa yo creo que él es el favorito. No es que me tenga que ganar sí o sí, pero obviamente Rafa es Rafael Nadal y tiene 13 Roland Garros y 21 Grand Slams, nunca ha perdido una final de Roland Garros... Si digo que no es el favorito, ya no sé qué decir.

Te entiendo lo que quieres decir. Él es el favorito, pero tienes más posibilidades de ganar que el año pasado: Efectivamente.

¿Con qué estarías encantado en diciembre? ¿Qué quieres tener para estar encantado con tu temporada?: Bueno... Hoy te diría que intentar ganar un Grand Slam. Ese sería uno de los mejores objetivos de este año ahora. He ido pasando de objetivo a objetivo, primero top 15, luego top 10, ganar un Masters 1000... Y ahora un objetivo que me marco a final de año es intentar ganar un Grand Slam.