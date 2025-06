La pobreza más profunda

“La pobreza más grave es no conocer a Dios”, escribe el Papa León en su primer mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres. No hay en esta afirmación ningún intento de sublimar o espiritualizar el drama de la miseria, de la falta de bienes esenciales para una vida buena que padecen millones de hombres y mujeres en todo el mundo. En realidad, eso mismo dijo hace ya muchos años la Madre Teresa, que afirmaba haber encontrado una pobreza más radical y dolorosa en algunos barrios de las grandes metrópolis de occidente que en las periferias de Calcuta. Y la diferencia estriba en la cerrazón (a veces instintiva, otras programada) respecto de Dios. Cerrazón, cuando no la abierta hostilidad de la que algunos hacen gala.

En este mensaje, el Papa subraya que “la pobreza tiene causas estructurales que deben ser afrontadas y eliminadas”, y realiza un enérgico reclamo a la política y a la sociedad civil para que respondan a ese desafío. Pero antes, durante, y después de ese empeño siempre inacabado, los creyentes “estamos llamados a crear nuevos signos de esperanza que testimonien la caridad, como lo hicieron muchos santos y santas de todas las épocas”, dice León XIV. Y es que, “la ciudad de Dios nos compromete con las ciudades de los hombres”.

La vida común se vuelve áspera, agresiva y cerrada a la esperanza cuando Dios desaparece del horizonte, abocando a las personas a la búsqueda desenfrenada de cosas para satisfacer un deseo que, por naturaleza, es imposible de saciar con los bienes de este mundo. Qué diferentes de la frivolidad de tantos intelectuales de ahora son las palabras de Franz Kafka, un buscador insobornable: "aunque la salvación no llegue, quiero ser digno de ella en cada momento".