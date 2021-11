Alcaraz gana a Cerundolo y firma el pleno antes de semifinales

El tenista español Carlos Alcaraz ha ganado este jueves al argentino Juan Manuel Cerundolo (4-0, 4-1, 2-4 y 4-3) en el último partido del Grupo A de las 'NextGen Finals' de la ATP, y hace 'pleno' de triunfos antes de jugar unas semifinales para las que ya estaba clasificado.

Alcaraz, primer cabeza de serie del torneo y el primer jugador en lograr el billete para semifinales, afrontaba un último duelo de la fase de grupos ante el argentino y quinto 'seed' Juan Manuel Cerundolo, que ya estaba eliminado.

And he's got also this one! @alcarazcarlos03 won 4-0, 4-1, 2-4, 4-3 against Juan Manuel Cerundolo ?????? pic.twitter.com/ko6dNZPCEq