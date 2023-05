Roma abre las puertas de un Carlos Alcaraz que llega como una de las sensaciones del torneo

Carlos Alcaraz ya se encuentra en Roma. La organización del Masters 1000 ha dado buena cuenta de la llegada del tenista murciano, reciente campeón del Mutua Madrid Open, y al que ha dado un recibimiento de auténtica estrella.

'Ey, Siri, ¿está el tenis en buenas manos?' simula preguntar el BNL d'Italia al todopoderoso procesador de información de Apple, cuya respuesta, también simulada, es el encuentro entre Alcaraz y Jannik Sinner, otro de los candidatos a alzarse con el triunfo en apenas diez días.

Hey Siri, is tennis in good hands? Siri: pic.twitter.com/mEToZ476Ys

Alcaraz llega como número dos del mundo, y tan solo por participar sumará los puntos necesarios para salir como número uno del ranking mundial.

Es también su primera parcipación el Masters 1000 de Roma, quizás por eso, se ha querido 'inmortalizar' su llegada a la concentración.

Here is his entrance ?? pic.twitter.com/ddofyOgsdI