El Rey Felipe VI acude a la Caja Mágica y saluda a Nadal y a Alcaraz

El Felipe VI asistió este viernes a la Caja Mágica al partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, de los cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid.

Sentado en uno de los palcos de honor de la pista central, el rey estuvi flanqueado por el director del torneo, el tenista Feliciano López, y el presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda.

Don Felipe llegó al comienzo del partido entre los dos tenistas españoles y al término del encuentro bajó a vestuarios para saludar tanto a Nadal como a Alcaraz y felicitó al murciano por su histórica victoria en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

Debajo del Rey se pudo ver a alguno de los jugadores del Real Madrid como Vinicius Jr y Modric y otras personalidades del fútbol como Raúl González Blanco o David Villa.

Junto a ellos estaban artistas como Miguel Ángel Muñoz o el cantante Pablo López.

The Royal seal of approval ??



King Felipe VI of Spain congratulates Nadal & Alcaraz after their historic Madrid battle!@RafaelNadal@alcarazcarlos03#MMOPENpic.twitter.com/EnYExhiI78