Nadal recupera el número 1 tras la derrota de Djokovic en los cuartos de Shanghai

El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, quedó eliminado este viernes del Masters 1000 de Shanghái tras perder 3-6, 7-5 y 6-3 en cuartos de final contra el griego Stefanos Tsitsipas, una situación que favorece que Rafa Nadal pueda acabar número uno a final de año.

De momento, el mallorquín recuperará el primer puesto del ránking ATP cuando se produzca la próxima actualización el 4 de noviembre tras el Másters 1.000 de París-Bercy. Nadal no estaba en lo más alto de la clasificación desde el 29 de octubre de 2018. Ese día se le descontarán a Djokovic, que ahora tiene una renta de 320 puntos sobre el español, los puntos conseguidos en las ATP Finals de la pasada temporada en las que fue finalista y en las que no participó Nadal por lo que el primer puesto pasará a ser propiedad del manacorí.

Djokovic solo defendía puntos este año en Shanghái, tras haber ganado el año pasado el torneo, por lo que el serbio tiene ahora la presión de no fallar el resto de la temporada y que Nadal, además, no gane ningún título importante. Djokovic podría perder el número uno si no logra ganar los torneos importantes que quedan como el Masters de París o la Copa de Maestros de Londres.

Tsitsipas espera ahora a otro rival duro en semifinales, al ruso Daniil Medvedev, cuarto del mundo, el finalista de un Grand Slam más joven de la historia, que ganó este viernes al italiano Fabio Fognini, número doce del mundo, por 6-3 y 7-6 (4).