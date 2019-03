Nadal pone la directa a octavos de Indian Wells; Muguruza se mete en cuartos

El español Rafael Nadal puso este martes la directa a octavos de final de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, con una victoria por 6-3 y 6-1 contra el argentino Diego Schwartzman en 77 minutos.

Su próximo rival será el serbio Filip Krajinovic.

Nadal, que terminó el duelo con 14 golpes ganadores por 4 de su rival, ha ganado los siete partidos en los que se ha enfrentado a Schwartzman, en los que únicamente ha cedido dos sets.

Tras un arranque igualado (3-3) en el que cada tenista impuso su servicio, el español rompió el saque a su contrincante en el séptimo juego para consolidar el suyo a continuación, colocarse con ventaja (5-3) y asegurar el primer set.

Nadal mantuvo las buenas sensaciones en el comienzo de la segunda manga y volvió a neutralizar el saque del de Buenos Aires en dos ocasiones para allanar el camino (4-0). En ese punto, ya no hubo marcha atrás y Nadal se lanzó a por los octavos de final.

El número dos del mundo debutó en esta edición del torneo con una victoria sobre Jared Donaldson por 6-1 y 6-1, mientras que Schwartzman, en dieciseisavos de final en el desierto californiano por primera vez en su carrera, venía de doblegar al español Roberto Carballés por 6-3 y 6-1.

Por su parte, la tenista española Garbiñe Muguruza se clasificó para cuartos de final de Indian Wells al superar por 5-7, 1-6 y 6-4 a la holandesa Kiki Bertens, séptima cabeza de serie, en dos horas y 27 minutos.

En cuartos de final Garbiñe se medirá a la canadiense Bianca Andreescu.

Se trata de la primera vez que Muguruza se clasifica para cuartos de final de un torneo categoría Premier Mandatory desde que lo lograra precisamente en Indian Wells en 2017.

"Ha sido un partido muy duro, una batalla hasta el final", reconoció la hispano-venezolana a pie de pista. "He trabajado muy duro para tener un resultado así. Me mantuve fuerte mentalmente y nunca me rendí, nunca dejé de luchar", agregó.

Muguruza reaccionó con coraje después de comprobar cómo perdía la ventaja de 3-5 que había conseguido en el primer set, un duro golpe al que reaccionó de forma intachable.

Su respuesta en la segunda manga fue espectacular y, tras ceder el primer juego, se llevó los seis siguientes -igualando el partido- en 33 minutos.

También se hizo con el primero de la última manga -siete juegos consecutivos con su firma- pero Bertens se rehizo (1-2) y exigió aún más de la número 20 del mundo.

La española estuvo a la altura y llevó la iniciativa, sólida con su saque. Al final, en el momento clave, obtuvo un punto de partido con servicio de su rival y se llevó el duelo tras un larguísimo intercambio que acabó con un error no forzado de Bertens.

Fue el tercer envite entre ambas tenistas a lo largo de sus carreras. El primero se lo llevó Bertens en 2012 y el siguiente se lo llevó la ex número uno del mundo en 2018.