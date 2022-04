Badosa se estrenará en Madrid ante la rusa Kudermetova y Muguruza lo hará ante la australiana Tomljanovic

El sorteo del cuadro femenino del Mutua Madrid Open aventuró un posible cruce de cuartos de final de la española Garbiñe Muguruza con la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, mientras Paula Badosa, segunda cabeza de serie, se toparía con la tunecina Ons Jabeur, siempre que todas saquen adelante sus enfrentamientos anteriores.

El sorteo celebrado este martes en la Caja Mágica, presidido por el director del torneo Feliciano López acompañado por la dos veces campeona, en 2016 y 2017 y finalista en 2019, la rumana Simona Halep, dejó establecido el recorrido de la competición que van a disputar las mejores jugadoras del mundo.

Paula Badosa estrena el mejor ránking de su carrera, el segundo lugar de la clasificación WTA, en el torneo de Madrid. Comenzará su periplo por la presente edición ante la rusa Veronika Kurdemetova, vigésima quinta jugadora de la clasificación y si avanza por el cuadro podría toparse en unos hipotéticos cuartos de final con la tunecina Ons Jabeur, décima del mundo.

Badosa afronta su tercera participación en el cuadro principal del WTA 1000 de Madrid. Otras dos más se quedó en la fase previa. Llegó a semifinales en la pasada edición eliminada por la australiana Ashleigh Barty, recientemente retirada. El Mutua Madrid Open va a presenciar el retorno al circuito de Garbiñe Muguruza que no juega desde el pasado mes de marzo, en Indian Wells para tratarse de una tendinitis en el hombro izquierdo.

La caraqueña, que nunca ha pasado los octavos de final en sus siete presencias anteriores, entrará en acción contra la australiana Alja Tomljanovic pero en cuartos, si supera los siguientes tramos, se topará con la número uno del mundo, la polaca Swiatek, la jugadora más en forma del momento.

La principal favorita acumula veintitrés victorias consecutivas que le han llevado a cuatro trofeos del tirón. Doha, Indian Wells, Miami y la semana pasada Stuttgart. La campeona de Roland Garros en el 2020, que acumula siete títulos a sus espaldas, podría debutar en Madrid contra Petra Kvitova, en segunda ronda.

La checa es la jugadora que con tres trofeos más veces ha ganado en Madrid y puede toparse en su segundo partido con Swiatek, exenta de la ronda inicial y que en la Caja Mágica solo ha jugado una vez antes y fue superada por Barty en octavos. Por su parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka, cuarta jugadora del mundo y finalista en Stuttgart el domingo pasado empezará ante la estadounidense Amanda Anisimova. La checa Karolina Pliskova, séptima del ránking, puede ser su adversaria en cuartos.

The most tantalising first-round clashes ??



???? Muguruza vs ???? Tomljanovic

???? Sakkari vs ???? Keys

???? Fernandez vs Kasatkina

???? Sorribes vs Pavlyuchenkova

???? Andreescu vs ???? Riske

???? Parrizas vs ???? Cirstea

Sabalenka vs ???? Anisimova

???? Badosa vs Kudermetova@WTA | #MMOPENpic.twitter.com/vfU1wIV7nK