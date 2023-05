Alcaraz supera con autoridad a Coric y buscará repetir título en Madrid

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó por 6-4 y 6-3 al croata Borna Coric en las semifinales del Masters 1.000 de Madrid y disputará por segundo año consecutivo la final en la Caja Mágica, donde ya logró el título en 2022.

El número dos mundial terminó con las aspiraciones de Coric, decimoséptimo cabeza de serie, en una hora 40 minutos, tiempo en el que se impuso a un rival muy digno y que no le permitió relajarse en ningún momento.

2020 VISION ??



On his 20th birthday @carlosalcaraz secures his 20th consecutive win on Spanish clay to make the Madrid final!#MMOpenpic.twitter.com/OelW3KYeXM