España gana el doble y disputará la final contra Canadá

Rafael Nadal y Feliciano López vencieron a Jamie Murray y Neal Skupski, por 7-6 (3) y 7-6 (8) y España derrotó a Gran Bretaña por 2-1 y disputará este domingo (16:00 CET) la final de la Copa Davis contra Canadá.

Nadal volvió a la pista Manolo Santana tras vencer a Daniel Evans, por 6-4 y 6-0 e igualar la eliminatoria (1-1) que había comenzado con victoria de Kyle Edmund ante Feliciano López (6-4 y 7-6 (3), y acompañado esta vez por 'Feli' se impusieron a la pareja británica en dos horas y 16 minutos, después de salvar cuatro puntos de set en el último parcial.





Spain are into the final!



Top Great Britain 7-6(3) 7-6(8) in a 2️⃣+ hour thriller!



