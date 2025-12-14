Tapia y Coello cierran 2025 por todo lo alto conquistando el Premier Padel Finals

El Palau Sant Jordi ha vivido una de esas noches que quedan grabadas en la memoria del pádel. Arturo Coello y Agustín Tapia han puesto el broche de oro a la temporada 2025 al conquistar el Premier Padel Finals tras una final memorable ante Fede Chingotto y Ale Galán. Ha sido el último baile del curso, con los cuatro mejores jugadores del mundo dejándolo todo sobre la moqueta azul y con un ambiente sencillamente espectacular.

Desde el primer punto, el partido ha respondido a todas las expectativas. Coello y Tapia han golpeado primero, pero Galán y Chingotto han reaccionado de inmediato para igualar un set inicial que ha terminado decidiéndose en un tie break de máxima tensión. Ahí, la pareja de Jorge Martínez ha gestionado mejor la presión y se ha adelantado en el marcador tras más de una hora de pádel de altísimo nivel.

Lejos de venirse abajo, los números uno han elevado todavía más su nivel. El segundo set ha entrado en una fase más física, con intercambios largos y menos brillo, hasta que Tapia ha encendido al público con varios golpes imposibles. Acompañado por un Coello imperial, el argentino ha liderado el quiebre decisivo que ha devuelto la igualdad al partido.

El tercer set ha sido una auténtica batalla mental. Tapia y Coello han sabido sufrir cuando Galán y Chingotto han rozado la remontada y han vuelto a encontrarse con los fantasmas del pasado. Sin embargo, en un tie break final de infarto, han mantenido la calma para cerrar el triunfo por 6-7, 6-3 y 7-6 tras casi tres horas de encuentro.

En el cuadro femenino la victoria fue par Claudia Fernandez y Bea González, que se impusieron en la final a Delfi Brea y a Gemma Triay 6-4 0-6 6-3. Esta victoria tiene mucha carga emocional para la jugadora malagueña, que durante la competición ha tenido que sobreponerse al fallecimiento de su abuelo.

Más de 15.000 espectadores han llenado las gradas del Palau Sant Jordi durante sábado y domingo, en una cita que también ha contado con la presencia de Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Lewandowski y Eric García, además de las leyendas Andrés Iniesta y Carles Puyol. Tapia y Coello han conquistado por fin la Copa de Maestros y han confirmado que 2025 ha sido, definitivamente, su año.