La petición de los jugadores para frenar el boicot a Premier Padel: "Renegociar el primer contrato"

El conflicto entre los jugadores de pádel profesional y Premier Padel ha alcanzado un punto crítico. Tras meses de tensiones y decisiones unilaterales que han afectado la dinámica del circuito, los jugadores han decidido alzar la voz y dar su versión sobre la situación. La polémica se centra en un contrato firmado en 2022 bajo circunstancias que, según los profesionales, ahora requieren una urgente renegociación para garantizar la estabilidad y el futuro del pádel profesional.

Este martes, en una rueda de prensa organizada en la Ciudad de la Raqueta en Madrid, miembros destacados de la Asociación de Jugadores (PPA) ofrecieron una extensa exposición de sus demandas. Entre los presentes se encontraban figuras como Álex Ruiz, Fede Chingotto, Martín Di Nenno, y José Antonio García Diestro, quienes, acompañados por el representante jurídico de la PPA, dejaron claro su descontento con la situación actual del circuito.

La raíz del conflicto se remonta a 2022, cuando los jugadores se vieron obligados a firmar un contrato con Premier Padel de manera precipitada debido a una demanda millonaria que amenazaba con paralizar la actividad del pádel profesional. Ante esta presión, los jugadores firmaron un acuerdo que, si bien resolvía la situación inmediata, los dejaba sin poder de decisión real sobre el rumbo del circuito.

Actualmente, según lo expuesto en la rueda de prensa, los jugadores no tienen voz ni voto en las decisiones clave que afectan a su futuro. El acuerdo firmado en 2022 les otorga un rol consultivo, pero no ejecutivo, lo que significa que pueden proponer cambios, pero no tomar decisiones. De hecho, la Federación Internacional de Pádel (FIP) es la que, en última instancia, tiene la última palabra. Este vacío de poder es una de las principales causas del malestar que se vive en el seno del circuito.

¿Un boicot o una protesta legítima?

Álvar Madrid, periodista experto en pádel en El Partidazo de COPE, explicó en su intervención que los jugadores están pidiendo, básicamente, poder de decisión en las cuestiones del circuito. "Lo que piden es tener voz y voto en las decisiones que afectan a sus carreras", apuntó Madrid durante la emisión. Según él, la situación podría resolverse si Premier Padel accede a renegociar este contrato de 2022, lo que pondría fin a la actual crisis y permitiría retomar el diálogo.

La situación ha sido interpretada por algunos como un boicot al circuito Premier Padel, lo que ha generado una gran controversia en los medios. Sin embargo, los jugadores han dejado claro que no se trata de un boicot organizado. En sus declaraciones, insistieron en que cada jugador es libre de decidir en qué torneos participa. "No hay boicot", señaló Álex Ruiz, presidente de la Asociación de Jugadores. "Estamos siendo atacados y ignorados, y lo único que pedimos es una renegociación para que las condiciones de los torneos sean justas para todos".

Este posicionamiento también ha sido respaldado por otros jugadores, quienes han subrayado que lo que buscan es una negociación para poner fin a esta situación incómoda para todas las partes involucradas. Según lo comentado por Álvar Madrid, la solución está en manos de Premier Padel, quienes podrían aceptar renegociar el contrato para restablecer el equilibrio en el circuito.

En medio del conflicto, y como un posible intento de suavizar las tensiones, Premier Padel y la FIP enviaron una carta a los jugadores anunciando que los cuadros de los torneos P1 y P2 volverán a tener el tamaño que tenían en 2024. Esta medida parece ser un primer paso para satisfacer algunas de las demandas planteadas por los jugadores desde el inicio de la temporada.

Próximos torneos y futuro incierto

Sin embargo, este gesto de buena voluntad no parece ser suficiente para resolver el conflicto en su totalidad. Los jugadores siguen exigiendo una mayor implicación en la toma de decisiones y una revisión del contrato de 2022. Solo el tiempo dirá si Premier Padel y la FIP están dispuestos a dar el brazo a torcer y acceder a las demandas de los profesionales.

El próximo torneo en Cancún, que comienza el 10 de marzo, será un termómetro clave para medir la profundidad del conflicto. Aunque se espera la participación de algunos de los mejores jugadores, como Estupa y Lebrón, el boicot, al menos parcialmente, está teniendo su impacto, ya que muchas parejas del top 100 han decidido no inscribirse. Esto, sumado a la situación actual, genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del circuito.