Varios.- Ilia Topuria: "Voy a machacar a Volkanovski de una forma espectacular"

"Yo no soy ni 'Korean Zombie', no soy el 'trapo' ni de Yair (Rodríguez), no soy el paquete de Brian Ortega, no soy la nariz torcida de Max Holloway. Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar (a Volkanovski) en el primer asalto de una forma espectacular y al que le quepa la mínima duda que se joda", aseguró el español en rueda de prensa, previa al combate del 17 de febrero por el título de peso pluma ante Volkanovski.

Topuria espera una "pelea difícil", aunque no será especial, porque será ante "un oponente normal" en su "camino". "Estoy mejor que él en todas las áreas", dijo convencido, aunque reconoció que al australiano se le recordará "como uno de los mejores en la división", porque "fue un gran campeón".

"Nunca perderé la confianza en mí mismo. Ya estoy muy feliz con mi vida, con todo lo que he obtenido. Soy un hombre feliz y seguiré así después del sábado", agregó sobre sus sensaciones previas a la pelea, a la que llega con "el mejor recorte de peso hasta la fecha", con los 65,7 como objetivo para este viernes en el pesaje oficial.

Topuria se ve "perfecto", tras completar "un trabajo fenomenal" en un 'training camp' que "no ha sido el más duro", aunque sí "el más profesional". "La estrategia de Volkanovski va a ser patearme, porque es donde él me habrá visto huecos, moverse en círculo, combinarlo con las manos, hacer trabajo de 'wrestling', intentar ponerme contra la jaula, desgastarme", analizó.

"¿Qué tiene? Poder de 'knockout' no tiene, es un peleador que pega en volumen. Poder de sumisión no tiene, porque no es un peleador finalizador. Lo único que tiene es 'corro, corro, te pateo', lo hace bien, lo combina todo superbien, lo ha ido demostrando a lo largo de su camino", dijo.

Finalmente, Topuria admitió que ganar "significaría mucho" para él, tras todo el "trabajo invertido" de sus padres, "que al final va a tener su recompensa". "No puedo estar nervioso. Yo lo visualicé. Ahora lo único que me queda es disfrutar de lo que yo mismo pedí, soy un hombre feliz de poder vivir mis sueños con los ojos abiertos, son momentos únicos que solamente puedes obtener con trabajo superduro. Nadie te lo regala", zanjó.