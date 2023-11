Skeleton.- España bate el récord de participación en una Copa del Mundo de skeleton

El equipo español de skeleton ha batido su récord de participación en una prueba de la Copa del Mundo gracias a los pilotos Adrián Rodríguez, Ana Torres-Quevedo y Clara Aznar, que han hecho historia en el circuito chino de Yanqing, sede de la cita inaugural de la Copa del Mundo IBSF 2023-24.

Además, los tres pilotos españoles debutaron en una cita de la Copa del Mundo y lo hicieron con buenas sensaciones y buenos resultados, sentando un buen precedente y todo ello bajo la supervisión de Ander Mirambell, expiloto y ahora entrenador y pionero del skeleton en España.

De hecho, la presencia de Adrián Rodríguez, Ana Torres-Quevedo y Clara Aznar en esta prueba internacional bate el récord de participación máxima que poseían Ander Mirambell y María Montejano, que participaron en 2018 en la Copa del Mundo.

El primero en estrenarse en una Copa del Mundo, en este trazado chino de Yanqing, fue el único integrante en la prueba masculina y 'veterano' del equipo español, Adrián Rodríguez (27 años), que completó las dos mangas con un tiempo total de 2:09.18 que le dejó en 18ª posición.

"Acabamos de acabar la primera Copa del Mundo, el debut para los tres. En mi caso, estoy satisfecho con el resultado, es la posición que buscaba. La primera bajada no ha ido muy bien, pero he sido capaz de solventarlo en la segunda y he podido hacer marca personal en la salida y acercándome a la marca personal de bajada. Satisfecho y preparado para el Campeonato de España", señaló en declaraciones facilitadas por la RFEDH.

En el cuadro femenino, con dos mujeres españolas por primera vez en Copa del Mundo, tanto Ana Torres-Quevedo (22 años) y Clara Aznar (16) batieron el mejor resultado logrado por María Montejano en la competición (20ª, en 2017), con el 16º y 17º puesto final respectivamente.

"La primera parte del circuito sí que se me ha complicado, luego lo he intentado arreglar en la segunda parte y bastante bien. He hecho marca también en la salida, así que contenta y ahora también para el Campeonato de España", aseguró Clara Aznar.

Por su parte, la madrileña Ana Torres-Quevedo se marchó "muy contenta". "He hecho dos bajadas buenas, la segunda ha sido un poco peor, se me ha complicado un poco más que la primera, pero con la primera estoy muy contenta. Ha sido marca tanto de salida como de bajada, así que muy, muy bien, la verdad. Yo creo que los tres, en general, estamos felices de haber debutado y de haber podido debutar aquí", reconoció.

La siguiente cita del equipo nacional tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en Innsbruck (Austria), con el Campeonato de España Alquiber de Skeleton 2023.