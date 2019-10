El recado de Paco González a Xavi Hernández sobre el código penal de Qatar y la independencia

Paco González, director de 'Tiempo de Juego' comenzó este martes el programa mandando un mensaje a Xavi Hernández y Pep Guardiola por su actitud tras conocer la sentencia del procés en Cataluña. Pero al final del mismo, antes de que llegase el tramo final de 'La Linterna', con Ángel Expósito, dejó un recado a Xavi para ponerle la guinda al pastel.

“Os pido que nadie diga nada después de lo que voy a decir”, avisaba Paco González antes de leer el código penal de Qatar. Estas eran las palabras del director de 'Tiempo de Juego':

“Código Penal de Qatar. Artículo 98. La pena de muerte se aplicará contra cualquier persona que intencionadamente perpetre un acto dirigido a dañar la independencia del Estado o la integridad de la soberanía de sus territorios. Qatar, Xavi: Lamejeques”.



Así concluía Paco González el programa de 'Tiempo de Juego' del martes tras el partido entre España y Suecia, que terminó en empate (1-1). Pero este resultado le valió a los de Robert Moreno para clasificarse para la Eurocopa de 2020.

Estas son parte de las palabras que dijo Paco González al comienzo del programa:

"Si Xavi y Guardiola son independentistas, magnífico, nadie puede convencer a nadie con el sentimiento, pero que no difamen. Que defiendan sus ideas sin insultar a los demás. A mí y a muchos españoles nos parece que nos están insultando cuando difaman a nuestros país. Los dos se vendieron al petrodólar de Catar; son unos vendidos. Xavi dice que Catar se vive mejor que en España, pero yo no lo sé, igual tiene razón. Vive ahí porque pasando más de medio año, no se pagan impuestos, un ejemplo para Cataluña. Él vivirá de maravilla pero las familias de los 2.000 obreros muertos de los que no se informa en Catar, a lo mejor esas familias viven peor que él. Ese Mundial lo promocionan los dos. Ni Guardiola ni Xavi piden ayuda internacional por la discriminación de la mujer en Catar, no les he visto reclamar que te puedan caer tres años por tener relaciones homosexuales y por la falta de democracia; no hay ni elecciones ni partidos políticos; todo eso no les parece tan importante. Hay gente a los que les gusta la dictaduras.

Vivimos en un mundo en el que manda el dinero. Todo lo marca el dinero. Cada uno lleva las lentejas a su casa como puede pero si te has vendido al petrodólar como Xavi y Guardiola , no des lecciones morales, ni una más por favor, no difaméis más a España; seguid a lo vuestro. Xavi y Guardiola, sois unos lamejeques; a seguir lamiendo. Me da igual que me llamen facha, me da igual, ya me llamaron rojo. Que no vuelvan a difamar a España; lamejeques".