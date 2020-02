Real Madrid - Manchester City: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Real Madrid vuelve a su competición fetiche, la Champions League. En estos octavos de final recibirá este miércoles 26 de febrero en el Santiago Bernabéu al Manchester City. A pesar del último pinchazo en LaLiga frente al Levante, los precedentes acompañan al club blanco ya que nunca ha perdido en partido oficial con el conjunto inglés, al que ha ganado dos de los cuatro encuentros disputados.

En los enfrentamientos previos la balanza se decanta hacia el Real Madrid, pues el equipo de Chamartín ha ganado dos de cuatro enfrentamientos, todos de la Liga de Campeones, y en los otros dos se han registrado sendos empates.

El Real Madrid busca curar las heridas que la derrota frente al Levante en LaLiga le hizo perder el liderato a favor del F.C. Barcelona, al que se enfrentará en la próxima jornada protagonizando un clásico en la capital de España. También se presentará el equipo de Zinedine Zidane con un once donde no estará el belga Eden Hazard, lesionado de su peroné en el último partido y que ya ha comenzado su recuperación para acortar plazos.

Por su parte, el equipo entrenado por Pep Guardiola, que solo ha perdido una vez como entrenador en el Santiago Bernabéu, no podrá contar para este enfrentamiento con Sterling y Sané. Además Guardiola ha admitido que su puesto puede depender de esta eliminatoria: "Si no les ganamos, puede venir el presidente o el director deportivo y decirme que no ha sido suficiente, que quieren la Champions y que me destituyan".

El Real Madrid viene de tropezar ante el Levante en LaLigaReal Madrid CF

Horario del encuentro entre el Real Madrid y Manchester City

Real Madrid y Manchester City se medirán este miércoles 26 a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El conjunto del francés Zinedine Zidane, además, disputará el partido con una presión extra, pues ha perdido el liderato ante el Barcelona, al que recibirá este domingo con dos puntos de déficit y la necesidad imperiosa de ganar para evitar la escapada de los azulgrana.

Mientras tanto, el Manchester City de Guardiola, cuya vuelta al Bernabéu siempre está rodeada por el morbo, ha puesto todas sus aspiraciones en la Liga de Campeones, pues se encuentra segundo en la Premier League a 19 puntos del Liverpool, y aunque esté en la final de la Copa inglesa ante el Aston Villa, es el único gran título que le queda al conjunto de Guardiola, pues alcanzar al conjunto de Jurgen Klopp será prácticamente imposible.

La última vez que el Real Madrid se enfrentó a un equipo inglés fue hace dos temporadas, precisamente en la consecución de la decimotercera Copa de Europa ante el Liverpool, en la final de Kiev con victoria por 3-1.

Dónde ver y escuchar el partido

En televisión, el partido de Champions entre el Real Madrid y el Manchester City se podrá ver a través de Movistar +, Movistar Liga de Campeones y también en la plataforma online de Mediaset España, Mitele Plus. Será a través de la radio, desde COPE.es donde todo el mundo podrá seguir la emisión en directo del minuto a minuto de un apasionante encuentro. El equipo de 'Tiempo de Juego', narrará este encuentro con toda su plantilla de periodistas y colaboradores; Paco González, Pepe Domingo Castaño, Maldini, Manolo Lama, Miguelito, etc...