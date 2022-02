La ONCE regala a Pepe Domingo Castaño el cupón que celebra el Día Mundial de la Radio

Tiempo de Juego recibió una visita muy especial este domingo. Ángel Sánchez Cánovas, Director General de la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles), y Antonio Mayor, Director de Comunicación de la ONCE y Consejero Delegado de la Cadena COPE, quisieron mostrar su agradecimiento, en nombre de la Organización, a Pepe Domingo Castaño, como una de las voces más importantes de la radio española.

La ONCE regaló a Pepe Domingo Castaño el cupón que celebra el Día Mundial de la Radio el próximo domingo 13 de febrero.

"Las personas ciegas estaremos siempre en deuda con la radio. Queremos una voz amiga que nos acompañe, y eso es impagable", explicó Ángel Sánchez Canovas, en Tiempo de Juego, para dirigirse después a Pepe Domingo Castaño: "Pepe, representas a todos los que estáis detrás de los micrófonos y a los que nos hacéis la vida mejor. Queríamos darte las gracias de corazón, y darte las gracias por todos los momentos que nos has hecho vivir. Te tenemos grabado, por lo tanto nunca se te van a acabar las palabras", dijo en alusión al libro 'Hasta que se me acaben las palabras', publicado recientemente por el propio Castaño, y que ya va por su tercera edición.

Esta tarde hemos dado una sorpresa a #PepeDomingoCastaño con la imagen del cupón que dedicamos al #DíaMundialdelaRadio#13febrero por ser un medio vital para las personas ciegas

“Gracias Pepe por hacernos sentir” pic.twitter.com/vTnpNdBJAK — ONCE (@ONCE_oficial) February 6, 2022

Antonio Mayor aludió al carácter emocional de la radio: "Es impagable escuchar las voces de Pepe y de todo el equipo. No sabéis cómo nos hacéis soñar. Nos reimos, lloramos... Los sentimientos afloran".

El agradecimiento de Pepe Domingo Castaño

Ángel Sánchez Cánovas, Director General de la ONCE, y Antonio Mayor, Director de Comunicación de la ONCE y Consejero Delegado de COPE, junto a Paco González y Pepe Domingo Castaño en el estudio de Tiempo de Juego





Castaño agradeció el detalle de la ONCE reconociendo la fidelidad que los ciegos tienen a la radio: "Sé que los ciegos sois fieles oyentes de la radio. Lo supe en una convención de la ONCE, en la que compartí con vosotros unos momentos mágicos. Y lo sé porque cuando como en un restaurante, viene un vendedor de la ONCE ofreciendo un cupón, y yo le digo que quiero uno, entonces me dice: «¡Hombre, Pepe!» Eso es muy grande para mí y para la radio".

La ONCE y Tiempo de Juego han mantenido siempre una relación especial, apoyando cada 'ronda informativa' o las 'menciones de las suerte': "Que continueis con vuestra gran labor social, y con vuestra ayuda al deporte", deseó el director de Tiempo de Juego, Paco González.