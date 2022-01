Sigue en directo la entrevista a Pepe Domingo Castaño en El Partidazo de COPE

Hoy están en el estudio el alcalde de Madrid, José Luis Martín Almeida; Cristina Castaño, actriz y sobrina de Pepe; y Vicente del Bosque.

Saludamos a Julio Iglesias , autor del prólogo del libro de Pepe Domingo y gran amigo de él:

Pepe: Galicia es como una mujer, tan hermosa, variada, voluble, linda, querida como una mujer

Hola Julio, ¿cómo estás?: Estoy feliz por hablar con Pepe, enhorabuena por ese libro tan magnífico. Es una persona increíblemente generosa, buena, ha nacido para decir las cosas bonitas y con el espíritu de un grandísimo periodista.

¿Cómo te dijo Pepe lo del prólogo?: Me mandó una carta con dos mil euros…. Y unas nécoras. Yo me encontré con un pasaje maravilloso y Pepe corrigió unas frases de la canción y nació un cariño y una amistad muy grande.

Pepe: El día que llegamos a Ibiza tras un periplo maravilloso, nos despertamos y dijo de ir a algún sitio con sol y el dije que a Galicia, a Cangas de Morrazo. Julio: Ahí pasé quince años con mis padres en verano.

¿Estás bien Julio?: Estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí, porque me han matado quince o veinte veces. Estoy del carajo. Voy a cantar dentro de tres o cuatro meses. Salí en unas fotos con unas chicas guapísimas porque me había oro la tibia y el peroné, pero estoy perfectamente bien. No creo que Bale juegue más con Ancelotti porque creo que Ancelotti ya está cansado de él; tuvo dos años buenos y después nada.

Estás muy enterado de lo que pasa aquí: Yo leo toda la prensa española y también la deportiva, soy muy madridista; casi tanto como disimula Pepe. No me gustó mucho la segunda parte del Madrid, pero ganó. El Madrid está muy en forma.

Está haciendo un campo espectacular: Florentino hace las cosas muy bien, va a ser un estadio único en el mundo y le va a dar un prestigio a España entera. Si tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo cantaría en el estadio de mi vida, en el Bernabéu; pero pasaría seis meses con la angustia en el corazón y en el alma.; es una angustia cantar en tu casa, prefiero cantar en cualquier lugar en Madrid.

¿Tienes miedo al COVID?: Tengo el miedo de los inteligentes. Me cuido del COVID porque soy vulnerable, pero no me da miedo, le tengo mucho respeto; como lo tiene la gente, que se debe vacunar, es fundamental. Pepe: Yo creí que me moría pero me recuperé y aquí estoy.

La historia de “Un canto a Galicia” es muy buena: Pepe – Julio estaba empezando a triunfar pero le faltaba el espaldarazo. Julio: Dentro de Pepe hay un gallego universal . Has tenido una vida para contar y para cantar, por eso el libro es tan interesante, porque es muy músico él.

¿Qué canciones os gustan más?: Pepe - 'Mediterráneo', de Serrat, y una de Alberto Cortez, 'En un Rincón del alma'. Julio – Yo cogería ‘Canciones’ de Serrat y una de Sabina; y ‘Corazón Partío’.

Está en esta mesa también del Bosque: Le adquiero, le admiro y es una maravilla de persona.

Julio Iglesias: Pepe, te mando el beso más fuerte que se te pueda mandar y felicidades por haber agotado la primera edición. Enhorabuena por tu vida y tu éxito.

Pepe habla de su libro

Es una biografía apasionante: Es un amasijo de recuerdos, que no es cronológico. Si hay que hablar de ti, tienes que ser tú. Es el yo que empieza a luchar por sus sueños, y en Madrid ya no sueño, toco el sueño con las manos. En la primera parte soy más íntimo y luego mucho menos profundo. No quería publicarlo porque me parecía muy malo, pero me dijeron que era muy bueno.

Casi eres cura: Tenía a mi hermano Antonio, el padre de Cristina, pero le llevamos a una fiesta y decidió colgar los hábitos. Mi hermano Carlos y yo fuimos los responsables. Yo me sentía elegido por Dios para ser fraile y un día, ya con el hábito que me pusieron en un acto muy emocionante, salimos de procesión por Palencia y vi otro mundo, vi chicas muy guapas que me miraban a mí y a otros frailes y dije 'este mundo me gusta'.

Vuelves a casa y te lo reprochan: Hay que entender por qué me fui con mi hermano. Fuimos porque para mis padres era una bendición de dios tener dos bocas menos que alimentar. Volví a Padrón y volvía a ser una carga porque éramos doce. Para mí fue una derrota, llegué con la cabeza gacha. Vi cómo vivían mis hermanos, se me metieron en la cabeza un montón de cosas y pasé una época muy mala. A mi padre le defraudé, que no era muy cariñoso y por eso me refugiaba en el cariño de mi madre. Él muere joven, en el 68, un año después de que yo llegara a Madrid y que lo estaba pasando muy mal porque no tenía dónde caerme muerto. Le pedí un traje a José María Leal, que me quedaba corto, llegué al pueblo y todos me miraban raro, como si fuera un loco. Me entró una depresión tan grande...