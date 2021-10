Los chefs de Masterchef Celebrity, Miki Nadal y Juanma Castaño 'cocinan' el próximo Clásico en El Partidazo

Después de muchas peticiones, El Partidazo de COPE que dirige Juanma Castaño decidió hablar de Masterchef, el popular concurso de TVE en el que el periodista asturiano participa en la edición 'Celebrity' que se emite en estas fechas.

O, mejor dicho: El Partidazo de COPE convocó a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera para hablar de fútbol, junto al último expulsado del concurso, el humorista Miki Nadal.

Los jueces de Masterchef, Miki Nadal y Juanma Castaño, protagonistas en El Partidazo de COPE





Miki Nadal fue presentador de '90 minuti', un programa de Real Madrid TV en el que, a juicio de Juanma Castaño, "su único objetivo era darnos cera por arriba y por abajo de una forma infame, así que hoy le abrimos enteras las puertas de una casa contra cuyo tejado ha tirado tantas piedras", anunció Castaño en la presentación de El Partidazo de COPE de este jueves.

A la vuelta de publicidad veremos cómo Juanma Castaño solo habla del Real Madrid si hay polémica en una sección llamada: #CastañoOscuroCasiNegro. No os lo perdáis que volvemos enseguida. Esto es #90Minuti543pic.twitter.com/wTPS24xYob — 90 Minuti (@90minutiRMTV) February 19, 2020

El #TertulionPartidazo de los chefs

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Partidazo de COPE de este jueves fue especial porque al equipo que conformaba el #TertulionPartidazo se unió el de MasterChef Celebrity 6: Joseba Larrañaga, Tomás Guasch, Elías Israel, Mónica Marchante, Luis García y Dani Senabre hablaron del próximo Barcelona - Real Madrid junto a los jueces Jordi, Pepe, Samantha y a Miki Nadal.

De ellos, el más futbolero es Pepe Rodríguez, reconocido aficionado del Real Madrid: "A mí no me gusta el fútbol, a mí me gusta el Real Madrid. Juega el Real Madrid, y lo veo, soy muy madridista".

Samantha está rodeada de madridistas: "Mis cuatro hijos son del Real Madrid. Es que el padre es talibán con eso", bromeaba, al tiempo que Jordi, pidió a su compañera que dejara a sus hijos "que sean el equipo que quieran. Y si quieren ser del Barça, que lo sean".

Juanma Castaño le preguntó al chef catalán ¿qué plato haría para Ronald Koeman? "Mongetes con bufitarra". Y preguntó a Pepe ¿qué vino sería Vinicius? "Un vino joven que pruebas en el restaurante, te gusta, lo compras porque te ha gustado y cuando llegas a casa piensas, '¿pero es este vino? 'Vinicius puede madurar, puede mejorar".

A Samantha le gusta mucho Benzema; a Jordi, Pedri y Ansu Fati.

Miki, como aficionado al fútbol, tiene ganas "de ver el duelo Vinicius - Ansu Fati. Estamos poniendo de estrellas a chavales de 18 y 19 años, que es como hacer cocina con microondas. ¡Déjalos en el roner!"

Y no faltaron las pullas en el debate. Miki se disculpó con Juanma Castaño alegando que, en '90 minuti', "me decían que había que darle cera a los malos, y tú estabas entre los malos", bromeaba. O la de Pepe, a Jordi: "Eres al fútbol lo que Juanma Castaño a la cocina: me has necesitado a mí para hacerte del Barça como Juanma ha necesitado a Miki para hacerse cocinero".

La porra para el Barcelona - Real Madrid

Este particular 'Tiempo de Opinión' no pudo terminar sin la porra para el Clásico de la 10ª jornada de LaLiga Santander.

Samantha: 1-3

Pepe: 1-2

Jordi: 2-1

Miki: 0-4

Miki Nadal, último expulsado de 'MC6'

Miki Nadal fue expulsado en el programa de Masterchef Celebrity 6 que Televisión Española emitió el pasado lunes 18 de octubre: "Miki Nadal siempre quiso eclipsar a Juanma Castaño, pero acabó colgando el delantal", informa la web de RTVE.

La relación entre Miki Nadal y Juanma Castaño fue de amor y odio en las cocinas. "Miki Nadal y Juanma Castaño comenzaron esta aventura odiándose y recordándose mutuamente todos los trapos sucios que se habían reprochado en el pasado. Por esta razón, la convivencia en cocinas no fue nada fácil para ninguno de los dos. Sin embargo, ambos aprendieron que como aliados todo era mucho más fácil que como enemigos", explican una nota del ente público que finaliza con una pregunta respondida gracias a El Partidazo de COPE: "¿Se volverán a ver Miki Nadal y Juanma Castaño?".