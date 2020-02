Levante - Real Madrid: Horario y dónde ver y escuchar el partido

Mucho tendrá que mejorar el real Madrid para no solo ganar y reforzar su imagen tras el palo recibido por el Celta. Los de Zidane irán de visita al Ciutat de València a pelear contra un Levante que no le pondrá las cosas fáciles. Todo apunta, salvo sorpresa mayúscula, a que Eden Hazard volverá al once del conjunto blanco. Veremos qué sorpresas o no, deparará el partido que ponga el cierre a la jornada del sábado.

Ganar y recuperar la fiabilidad defensiva perdida en los últimos encuentros son las máximas marcadas por Zinedine Zidane para el duelo ante el Levante. El Real Madrid necesita volver a echar el cerrojo a su portería, tras encajar seis goles en sus tres últimos partidos que han provocado la eliminación de Copa del Rey y ver reducida a un punto la ventaja en Liga sobre el Barcelona.

El Ciutat de Valéncia parece un campo propicio, por historial (solo una derrota madridista en trece encuentros), aunque en el presente es donde se hace fuerte un Levante que ha sumado de local 20 de sus 29 puntos. Dando prioridad al encuentro y sin pensar en lo que está a la vuelta de la esquina, Manchester City y Barcelona, Zidane dará un nuevo giro a su equipo.

Horario del encuentro entre el Levante y Real Madrid

Este sábado, el partido entre ambas escuadras dará comienzo a las 21:00 de la noche. El Levante, por su parte, tratará de sorprender al Real Madrid después de haber perdido en Villarreal en la última jornada a pesar de haber completado una de sus mejores actuaciones como visitante y así repetir la épica victoria ante el Barcelona por 3-1 en la primera vuelta del campeonato.

El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Iván López, Rober Pier, Nemanja Radoja, Rubén Rochina y Hernani Santos y no dará la lista de convocados hasta el mismo sábado. La ausencia de Rochina sería cubierta por Gonzalo Melero, formado en las categorías inferiores del Real Madrid, o con la presencia de José Luis Morales en el centro del campo en una variante de carácter algo más ofensiva.

Dónde ver y escuchar el partido

En televisión, el partido del Real Madrid y el Levante, tan solos e podrá ver a través del canal de pago Movistar La Liga. Será a través de la radio, desde COPE.es donde todo el mundo podrá seguir la emisión en directo del minuto a minuto de un apasionante encuentro. El equipo al completo de 'Tiempo de Juego', narrará este y otros muchos partidos a lo largo de la jornada del sábado.

[ESCUCHA AQUÍ EL PARTIDO EN DIRECTO]