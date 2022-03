Laureus crea un fondo para ayudar a las víctimas de la invasión de Ucrania

Laureus, organización deportiva apolítica fundada en 2000 y que utiliza el deporte para mejorar la vida de jóvenes de todo el mundo, anunció este jueves que ha creado el ‘Laureus Sport for Peace Humanitarian Action Fund’"para ayudar a paliar el desastre humanitario que se está produciendo en Ucrania y sus alrededores tras la invasión rusa".

El fondo, explica Laureus, "apoyará a las agencias sobre el terreno en Ucrania proporcionando alimentos, agua, medicamentos, 'kits' de higiene para prevenir enfermedades, refugio y espacios seguros para las madres y los niños desplazados, para ayudar a una población cada vez más desesperada y vulnerable. También se prestará apoyo a quienes han huido de los combates y se han puesto a salvo en los países vecinos".

Las donaciones de los socios corporativos, atletas y organismos deportivos se canalizarán a las organizaciones humanitarias asociadas a Laureus que trabajan en primera línea, como UNICEF, Save the Children y Cruz Roja/Media Luna Roja. Las donaciones públicas pueden hacerse a través de Just Giving, agrega la organización.

El Laureus Sport for Peace Fund será uno de los principales beneficiarios de la campaña ‘Play Your Part’, que ha sido lanzada esta semana por el embajador de Laureus Andriy Shevchenko, que capitaneó y posteriormente dirigió la selección nacional de Ucrania y tiene familia en Kiev.





"Al igual que millones de personas, mi familia y mis amigos están atrapados, bajo la amenaza constante de bombas y balas. Cada vez es más difícil para la gente de Ucrania conseguir comida, agua y otras cosas fundamentales para sobrevivir. Quiero hacer todo lo que pueda para ayudar a la gente de mi país, y por eso he lanzado ‘Play Your Part’. Insto a todo el mundo a que haga lo que pueda para donar y apoyar a los millones de personas inocentes atrapadas en este conflicto", señala Shevchenko.

Entre los primeros donantes se encuentra el ex campeón mundial de los pesos pesados de boxeo y ganador del premio Laureus, Vitali Klitschko, actual alcalde de Kiev y líder de la respuesta cívica en la ciudad.



Laureus es una organización deportiva apolítica fundada en 2000 que utiliza el poder del deporte para mejorar la vida de los jóvenes de todo el mundo. En los últimos 20 años, más de seis millones de jóvenes han mejorado sus vidas gracias al trabajo de la Fundación Laureus Sport for Good. Laureus Sport for Good está impulsada por el compromiso de la Laureus World Sports Academy, compuesta por 71 de las mayores estrellas de la historia del deporte. El primer benefactor de Laureus fue Nelson Mandela.

Entre los miembros de la Academia Laureus se encuentra el legendario saltador de pértiga ucraniano Sergey Bubka, que se ha unido a Shevchenko para pedir ayuda a su asediado país. "Es el momento de decidir cómo ayudar a mi país y a mis compatriotas, que necesitan apoyo como nunca antes. Tenemos que ayudar a la gente que tiene que abandonar los territorios y a los millones de personas que pierden sus medios de vida y se quedan incluso sin agua, comida y ropa en los territorios ucranianos. La guerra ha llevado a todo el país y a su gente al desastre", afirma Bubka.