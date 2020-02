Horario y dónde ver y escuchar el Celta - Leganés de este sábado

La jornada de Liga número 25 continúa el sábado tras un emocionante Betis 3-3 Mallorca vivido el viernes en el Benito Villamarín. Los partidos del sábado nos devuelven el fútbol con un duelo entre el Celta de Vigo y el Leganés.

La visita del Leganés a tierras gallegas supondrá un exigente examen para los pepineros, que sólo ha ganado uno de sus últimos seis partidos ligueros y está a dos puntos de un Celta que atraviesa su mejor momento después de sumar cuatro puntos tras ganar al Sevilla y empatar en el Santiago Bernabéu.

Un triunfo celeste, sobre todo si es por más de un gol, permitiría a los de Óscar García Junyent distanciar a uno de sus principales rivales en la pelea por eludir el descenso, de ahí que dentro del vestuario hablen de este choque como "el más importante" del mes de febrero.

Horario del partido entre Celta y Leganés

El encuentro dará comienzo a las 13:00. Para este, el preparador del Celta recupera al capitán Hugo Mallo, que cumplió ciclo de tarjetas amarillas ante el Real Madrid. Formará en el lateral derecho de una defensa de la que se caerá el ghanés Aidoo, ya que, salvo sorpresa mayúscula, Óscar volverá a alinear una línea de cuatro atrás después de salir con tres centrales en el Bernabéu.

La dupla Araujo-Murillo se ha convertido en una de las piezas claves en el resurgir celeste, al igual que el gran momento de forma de Okay Yokuslu y Rafinha Alcántara. Los cuatro repetirán titularidad. También Aspas y el ruso Smolov en ataque, donde tiene muchas opciones de entrar Pione Sisto.El croata Bradaric, que se estrenó en el once en Madrid, tiene más opciones que Fran Beltrán de repetir en el doble pivote junto a Okay, mientras que el portero Rubén Blanco y el lateral zurdo Lucas Olaza son indiscutibles en sus puestos.

Dónde ver y escuchar el partido

El partido podrá seguirse en televisión a través del canal de pago Movistar La Liga. Y como no podía ser de otra forma, el mejor equipo de la radio deportiva, el de los goles, el de la emoción, 'Tiempo de Juego' dará el pistoletazo de salida al fútbol del sábado. Podrás seguir a través de COPE.es la narración del equipo líder de las ondas deportivas, siguiendo el minuto a minuto de lo que ocurra desde Balaídos.

[ESCUCHA AQUÍ EL PARTIDO EN DIRCETO]