Fallece el locutor Héctor del Mar a los 76 años

La radio está de luto. Este lunes, ha fallecido el mítico locutor argentino Héctor del Mar, a los 76 años de edad.

Del Mar llegó a España de la mano de Matías Prats Cañete y aterrizó en Radio Intercontinental. Después, en los 80', ficharía por la Cadena SER y, posteriormente, por Radio Libertad. Entre sus pupilos se encontraba otro locutor histórico: Gaspar Rosety, narrador durante varios años en la Cadena COPE.

Impuso su particular estilo como narrador de fútbol, lo que le sirvió para ganarse rápidamente el reconocimiento de muchos aficionados. Fue conocido como ‘el hombre del gol’.

Durante los 90’, su popularidad se agrandó en nuestro país gracias a los combates de Pressing Catch de la WWF que retransmitía Telecinco.

Después, siguió colaborando en otros medios de comunicación como TVE, Cuatro o Marca TV.

Su frase "aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy, si no te gusta mi canto como he venido me voy" es historia de la radio española.

Escucha la última entrevista a Héctor del Mar, con motivo del Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero de 2017, en El Partidazo de COPE