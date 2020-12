Este lunes, el presidente de LaLiga Javier Tebas en El Partidazo de COPE, a las 23.30h

Javier Tebas estará este lunes por la noche en El Partidazo de COPE. El presidente de LaLiga se sentará con Juanma Castaño a partir de las 23.30 horas en la que se analizará la marcha de una temporada atípica en todos los sentidos.

Tebas estará en la Cadena COPE apenas 24 horas después de una contundente respuesta a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Javier Tebas recomienda Real Madrid TV a Florentino Pérez si quiere "retransmisiones objetivas" El presidente de LaLiga respondió a Florentino, que dijo que los comentaristas de la televisión "nunca son favorables" al Madrid. 20 dic 2020 - 22:06

Creo que el presidente del @realmadrid anda muy despistado con el tema de la SUPERLIGA, deben informarle mejor. Y sobre las retransmisiones... si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con RMTV, seguro que son más "objetivas". — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) December 20, 2020

La creación de la Superliga, en el #TertuliónTJCope

El discurso de Florentino Pérez fue objeto de discusión este domingo en el #TertuliónTJCOPE.

Siro López fue el único que abogaba por la creación de la SuperLiga Europea: "Yo lo he vivido con el baloncesto. LaLiga española la seguirán disputando el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barça. Y lo que mejorará es que en vez de tener una Champions en la que entra el Shakthar, el otro y el de la moto, habrá una liga regular de 18 equipos muy buenos".

Arancha Rodríguez comentó que "por lo que ha dicho el presidente del Real Madrid, dudo esa Superliga sea así porque ha hablado de recortar el calendario y competiciones. Así que dudo que pueda jugar las dos competiciones, es inviable jugar 70 partidos en una sola temporada".

Santiago Cañizares habló del problema de la carga de partidos a la que aludía Florentino Pérez: "Aumentamos el calendario y le damos más trascendencia a cada partido que viene... Buscando la salud del jugador", ironizaba. "Contra el PSG, contra el Barça, contra la Juventus... y siempre tendrán que jugar los mejores".

Paco González, director de Tiempo de Juego: "¿Hacia dónde vamos, hacia una Superliga europea y un Supermundialito?"

Tomás Guasch: "La Superliga de los 30 partidos, la Supercopa de los 4 partidos... ¡Esto es una coña!"

Con respecto al distinto trato que se le da al Real Madrid en las televisiones, Roberto Palomar calificó esa parte del discurso de Florentino Pérez como "una forofada. Exhibes al céntimo el presupuesto y de repente te bajas al 'Bar' para hablar de este asunto sin ser preciso ni dar nombres... ¡que dé nombres! Es un discurso populista y barato".

En ese sentido, el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño cree que eso lo dice Florentino "porque lo tiene en la cabeza, es su opinión. Es un 'no me he mojado, pero yo lo digo'. ¿Pero le vale algún comentarista? ".