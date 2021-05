Connor Mcgregor bate todos los registros y se convierte en el deportista mejor pagado del mundo según Forbes

A psar de acumular dos derrotas seguidas en la UFC, ante Khabib y Poirier, el irlandés Connor McGregor se ha convertido en el deportitsa mejor pagado del mundo, según la lista Forbes.

Durante el período de doce meses que finalizó el pasado 1 de mayo de 2021, McGregor ganó 180 millones de dólares, una cifra que incluye 158 millones en patrocinios y la venta de la participación mayoritaria de su marca de whisky, explicó Forbes. El mediático luchador irlandés se colocó por encima de iconos del deporte como Messi, Cristiano Ronaldo o LeBron James.

