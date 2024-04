Ciclismo.- El ciclista belga Wout van Aert se baja del Giro por su caída en Flandes

"Estoy contento de poder decir que me estoy recuperando bien de todas mis lesiones por ahora después de mi accidente en Dwars door Vlaanderen, pero mis costillas me siguen limitando", dijo el propio ciclista en un vídeo en las redes sociales de su equipo, quien ya tuvo que despedirse del Tour de Flandes, la París-Roubaix y la Amstel Gold Race.

Van Aert sufrió varias fracturas en la prueba del pasado 27 de marzo y su presencia en el Giro de Italia, que se disputa del 4 al 26 de mayo, estaba en el aire hasta que confirmó su baja este jueves. "En este momento no puedo entrenarme, intento pedalear pero no puedo lo suficiente para entrenarme, por eso hemos tomado la decisión de no tomar la salida en el Giro de Italia", desveló.

"Es una gran decepción, una pena perderme mi segundo objetivo de la temporada, pero tengo que priorizar mi salud y tengo que dar tiempo a mi cuerpo para recuperarse", terminó.