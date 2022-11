Carlos Herrera, comentarista de honor en el España-Alemania

Carlos Herrera ha acompañado hoy al equipo especial de Tiempo de Juego enviado a Qatar para contar el segundo encuentro de la Selección Española en el Mundial ante Alemania. Por un día, el director de 'Herrera en COPE' ha sido un comentarista más dentro de la cabina del Al Bayt Stadium y ha compartido cómo iba viendo a los de Luis Enrique en el campo. "Me está gustando España y el árbitro pinta bien, no me parece enemigo", respondía a Manolo Lama cuando le ha preguntado al comienzo del partido si le estaba gustando el juego de la Selección.

Alrededor de la media hora de partido, sin embargo, ha ido cambiando de parecer: "Me está gustando a medias. El espectáculo, sí, mucho juego horizontal, la profundidad, el remate, la capacidad de mordiente arriba de los dos es relativa".

Rozando el final de la primera parte y mientras Herrera estaba pensando en los cambios que podría hacer Luis Enrique para la segunda mitad, el comunicador ha tenido una breve conversación con otro de los comentaristas del encuentro, Juanma Castaño. El director de 'El Partidazo de COPE' ha confesado que le habría encantado haber estado en la cabina del estadio con Herrera. Además, los dos comunicadores han protagonizado un gracioso momento cuando Castaño se ha referido a Carlos Herrera como "don Herrera", recordando como le llamó su compañera Helena Condis. La aludida, que también estaba presente como inalámbrico de Alemania en el partido, ha respondido con un "don Castaño" a la broma. Herrera zanjaba el momento diciéndole a Castaño: "Qué comida te has perdido hoy más buena... Luego te contaré."

Precisamente, el comunicador se ha despedido de la retransmisión durante el descanso comentando los aperitivos que pueden degustarse en el estadio. "Lo que dan ahí en el palco, que es de válbula, es regular", decía Herrera a Manolo Lama, añadiendo que "hay un vino blanco que no está mal". Antes de salir de la cabina de comentaristas, Carlos Herrera ha comentado que se iba "esperando a ansu Fati como loco".