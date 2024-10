De Álvaro Morata a Andrés Iniesta: los referentes del deporte que rompen el tabú sobre la depresión y la salud mental

El estrés y la presión a la que se enfrentan los deportistas de élite, sumado a comentarios de odio por parte de la afición, han hecho que Álvaro Morata sufriera depresión. Así se lo ha confesado a Alberto Herrera por primera vez en su carrera, en la entrevista en Herrera en COPE. Se suma así a otros referentes del deporte que han hablado de sus problemas de salud mental abiertamente.

Esta misma semana, Andrés Iniesta pasaba por El Partidazo de COPE y recordaba con Juanma Castaño esa situación por la que pasó. Las épocas de gloria y títulos del exfutbolista culé también han experimentado momentos de tormenta y oscuridad. La exigencia, sumado al fallecimiento de su amigo Dani Jarque, fueron determinantes para sumergirse en una depresión.

Sin dejar el fútbol, el propio Alberto Herrera habló durante este 2024 con Bojan Krkic sobre los problemas de salud mental por los que pasó. Los ataques de ansiedad que le persiguieron durante toda su carrera, a la que puso fin el año pasado. Ahora, trata de ser un referente en este sentido para los jóvenes de La Masía.

Una situación por la que también pasó Ricky Rubio. El jugador, entonces en Minnesota, buscó ayuda en la terapia y en la meditación tras la muerte de su madre. Con la selección española, su mejor actuación llegaría después en 2019, campeón y MVP del Mundial de China. Pero en agosto de 2023, en la concentración previa al Mundial, abandonó la selección para cuidar de "su familia y de su salud mental".

En el extranjero

Si hay una referente en la lucha para acabar con el tabú sobre la ansiedad y la salud mental, esa es Simone Biles. En Tokio 2020 pasó a la historia no por su actuación en la gimnasia, si no cuando se rompió mentalmente en la primera final, se fue al vestuario y decidió que no podía seguir compitiendo.

Aunque califiquemos a deportistas como Michael Phelps de extraterrestres, nada hace que sean ajenos a los problemas mentales: "Soy alguien que ha pasado por al menos tres o cuatro períodos de depresión fuerte". El deportista con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos también sufrió durante su carrera.

Estas situaciones sobre todo se viven cuando son tan jóvenes y tienen éxito. Naomi Osaka tenía 23 años, era la número uno del ránking mundial y era campeona de cuatro Grand Slam, pero aunque todo parecía perfecto, pero una depresión que sufría en silencio la hizo abandonar durante su participación en Roland Garros 2021.

Carlos Alcaraz y André Agassi

Antes que todos estos, André Agassi acumuló 101 semanas en el número 1 del ránking, pero eso no pudo impedir sus problemas de salud mental. Comenzó en este deporte siendo tan solo un niño asustado por un padre obsesivo. Consecuencia de las presiones familiares, se vio envuelto en un círculo de depresión y ansiedad, que hacía público en su biografía.

Zuhaitz Gurrutxaga

Más a pequeña escala, en España encontramos el relato de Zuhaitz Gurrutxaga. Este exjugador de la Real Sociedad que estuvo a punto de ganar una Liga al Real Madrid ha escrito un libro en el que relata sus problemas de salud mental durante su carrera, desde el lado del humor.

La ansiedad, la depresión y un grave trastorno obsesivo-compulsivo le impidieron triunfar en el fútbol. Tras dejar la Real jugó en el Algeciras, Zamora, Real Unión, Lemona y Beasain, donde colgó las botas con casi 33 años. En El Partidazo de COPE le explicó a Juanma Castaño que se encontraba "tan mal, que prefería no ganar aquella Liga".