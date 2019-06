Sara García: "No es imposible que una mujer gane el Dakar, Laia Sanz lo dice con la boca pequeña"

La piloto española Sara García, que este año disputó el Rally Dakar en la categoría original sin asistencia, ha opinado que "no es imposible que una mujer gane el Dakar" y ha asegurado que, cuando Laia Sanz dice que una mujer no puede proclamarse campeona, la catalana lo hace "con la boca pequeña".

"Creo que no es imposible que una mujer gane el Dakar. Con trabajo se puede, el rally es una modalidad en la que las mujeres podemos ganar. No es solo oficio y fuerza, el 70 por ciento es mental. Es una carrera de 15 días en la que puede pasar de todos y tienes que lidiar con muchísimas situaciones que te ponen al máximo. Tememos las mismas posibilidades que los hombres. Laia dice que es imposible, pero lo dice con la boca pequeña", opinó García en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

Abundando en sus palabras sobre Sanz, señaló que es una piloto que "siempre se está reinventando, se pone una meta y la rebasa". "Este año pensaba que no iba a quedar no entre los 20 primeros por su grave problema de salud y lo ha vuelto a hacer. Ella nos ha abierto el camino en el 'off road' igual que María de Villota lo hizo en el automovilismo. Es un gran referente y seguro que seguirá derribando muros", alabó a la catalana.

García, campeona mundial de Bajas en 2017, subrayó que "competir en el Dakar es un paso de gigante para una mujer". "Este año hubo récord de mujeres, 17 de 500 participantes inscritos, y hay que ir batiendo ese récord año a año. Dimos la talla, pero un fallo mecánico me dejó fuera. Ahora estamos buscando el presupuesto para volver e intentar finalizar la prueba. Ver que una mujer lo ha conseguido me da fuerzas para intentarlo el año que viene", dijo en referencia a la rusa Anastasiya Nifontova, que este año se convirtió en la primera mujer en acabar el Dakar sin asistencia.

Además, la zamorana opinó que la mudanza del Dakar de Sudamérica a Arabia Saudí "va a ser positivo tanto para los pilotos como para un país donde la mujer está en un segundo plano". "El año pasado las mujeres ya pudieron empezar a conducir y creo que el Dakar ha tenido algo que ver en ello. Espero que se sigan abriendo puertas cuando vean nuestro ejemplo", confió.