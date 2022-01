Sainz, segundo por detrás de Al-Attiyah en coches; Sanders sorprende en motos

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) se impuso en el prólogo de 19 kilómetros que dio comienzo a la 44ª edición del Dakar, seguido del español Carlos Sainz y su innovador Audi híbrido a solo 12 segundos, mientras que sobre dos ruedas las diferencias fueron mayores con el austríaco Daniel Sanders que dio la victoria al equipo español Gas Gas, que cuenta con el apoyo de KTM.



Un primer día de competición corto en el tramo cronometrado (especial), pero con gran importancia ya que además de contar para la clasificación final, los 10 primeros en coches (y 15 en moto) elegirán, por orden inverso de la clasificación, su posición en la salida de la especial 1B, por lo que pueden evitar abrir pista o salir muy atrás y ser perjudicados por el tráfico.



AL-ATTIYAH MARCA TERRITORIO ANTE UN SAINZ PELEÓN Y CAUTO



Desde el primer día quiso marcar territorio Al-Attiyah. El catarí, ganador de tres ediciones del Dakar (2011, 2015 y 2019) reconoció en la previa que ganar el cuarto en Arabia Saudí era algo “muy importante para él”, y no se quiso dejar nada. 19 kilómetros con más de la mitad (57 por 100) sobre arena en 10 minutos y 56 segundos para liderar la clasificación.



Por detrás le siguen sus principales rivales, a excepción del francés Stéphane Peterhansel, 14 veces ganador del Dakar -seis en moto y ocho en coche- y que se dejó un minuto y 12 segundos.



El que sí apretó a Al-Attiyah fue su compañero en Audi, que presenta un innovador vehículo híbrido, Carlos Sainz. A solo 12 segundos se quedó el español, que tras bajarse del coche mostró su emoción por el momento vivido y cautela de cara al futuro.



“Contento de haber empezado un hito más dentro de la historia de este coche. Ha sido un alivio. Mañana o pasado puede pasar lo que sea, pero por lo menos hemos hecho un tramo. Hay que esperar a que el rally empiece para poder medir todo. Tenemos que seguir adelante, paso a paso y ahora más que nunca ir día a día”, comentó.



En tercer y cuarto puesto, y con el mismo tiempo ambos (11:32), finalizaron los sudafricanos Baragwanath y Henk Lategan (Toyota). El español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme), ganador del Dakar en motos en 2004 y en coches en 2014, acabó en séptimo lugar (11 minutos y 45 segundos).



LAIA SANZ DEBUTA EN COCHES A 2:40 DE AL-ATTIYAH



- La española Laia Sanz (X-Raid Mini) debutó en la categoría de coches del Dakar, tras once participaciones acabando de forma consecutiva en moto, con un 41º lugar a 2 minutos y 40 segundos Al-Attiyah, primer clasificado.



La piloto española comentó en los días previos que, a pesar de su experiencia sobre dos ruedas, se sentía de nuevo “como una novata” en esta edición, y que su objetivo es “aprender” y llegar a la meta el 14 de enero; máximas que ha cumplido en este primer día de competición.



“Estoy muy contenta con esta primera toma de contacto. Hemos ido tranquilos para evitar problemas y también porque había algunas dunas cortadas donde era fácil hacer algún error", comentó tras su primera toma de contacto en coche en el Dakar.



tro debutante de renombre en el Dakar fue Carlos Checa, expiloto del Mundial de motociclismo y campeón en 2011 del Mundial de Superbikes. Al volante del coche del equipo francés MD Rallye Sport finalizó una posición por detrás de Laia Sanz, 42º.



Otros españoles destacados fueron los compañeros de equipo en el Astara Team Óscar Fuertes (25º a 1 minuto y 44 segundos de Al-Attiyah) y Jesús Calleja (35º a 2:11).



Por su parte, Isidre Esteve (Repsoll Rally Team), quien afronta su 17ª participación en el Dakar y conduce un coche adaptado debido a la falta de movilidad en sus piernas tras un grave accidente sufrido en moto en 2007, concluyó el prólogo en 46ª posición.



SANDERS, PRIMERO CON EL EQUIPO ESPAÑOL GAS GAS; BENAVIDES, PRIMERA TOMA DE CONTACTO REAL CON LA KTM



El austríaco Daniel Sanders (Gas Gas) se hizo con la victoria en el prólogo del Dakar 2022, que contó con 19 kilómetros cronometrados, con un tiempo de 55 minutos y 30 segundos, superando en un minuto al chileno Pablo Quintanilla (Honda) y en un minuto y 55 segundos al botsuano Ross Branch (Yamaha).



Así, KTM se lleva la primera especial de la presente edición, ya que es la marca que está detrás del equipo Gas Gas, que lleva el nombre de la empresa nacida en España.



Eso sí, para encontrar al primer piloto español en el prólogo de este sábado hay que bajar hasta el noveno puesto, con un Joan Barreda (Honda) que finalizó con un tiempo de 58 minutos y 30 segundos y que cumplió el objetivo de meterse entre los 15 pilotos más rápidos para poder optar a elegir posición de salida en el segundo día de competición que ya cuenta con 334 kilómetros de tramo cronometrado (especial).



También lo logró el actual campeón en la categoría de motos. El argentino Kevin Benavides (KTM) finalizó cuarto a dos minutos del tiempo marcado por Sanders, en su primera prueba en el Dakar tras su paso de Honda a la marca austríaca tras cinco años con los nipones.



“Ahora todo es diferente, todo nuevo, equipo nuevo. Pero estoy muy contento de ir con KTM, junto con RedBull. Es una gran familia, me han tratado muy bien y me siento muy cómodo. Un nuevo desafío para mí, pero lo he elegido yo y estoy muy feliz”, valoró.



EL ARGENTINO ANDUJAR EMPIEZA A DEFENDER SU TÍTULO DE QUADS COMO LÍDER



El argentino Manuel Andujar (7240 Team), campeón en 2021, se impuso en la categoría de quads con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 10 segundos, aventajando en 1 minuto y 35 segundos al segundo clasificado, el francés (Yamaha) Alexandre Giroud.



El tercer lugar fue para el chileno Giovanni Enrico (1 hora, 12 minutos y 45 segundos), teniendo por detrás a su compatriota Italo Pedemonte (Enrico Racing Team), aunque con gran distancia ente ambos al situarse a 6 minutos y 45 segundos de Andujar.



CRISTINA GUTIÉRREZ ARRANCA SEXTA SU CITA CON LA HISTORIA



La española Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team Usa) finalizó el prólogo a 44 segundos del primer clasificado, el estadounidense Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team Usa), en la categoría de prototipos ligeros.



La vigente campeona del mundo de la modalidad, y que logró la primera victoria de una mujer española en el Dakar en la edición de 2021, se metió entre los mejores en la primera toma de contacto.



Por delante, en tercera posición, finalizó el defensor de la corona, el chileno Francisco ‘Chaleco’ López con un tiempo de 13 minutos y 15 segundos, a tan solo 5 de Quintero y a dos del segundo clasificado, el noruego Ola Floene (Red Bull Off-Road Junior Team Usa).



Por su parte, el equipo integrado 100 por 100 por mujeres (FN Speed Team), con la piloto española Merce Martí y la andorrana Margot Llobera de copilota, acabó 21º a 2 minutos y 38 segundos del primer puesto.



LOS HERMANOS GOCZAL LIDERAN LA CATEGÓRIA SSV T4



Los hermanos polacos Marek y Michal Goczal finalizaron el prólogo en primera y segunda posición, respectivamente, y con tan solo 14 segundos de diferencia entre ellos. Ambos persiguen el sueño de compartir podio en Yeda el próximo 14 de enero cuando finalice el Dakar.



El español mejor clasificado fue Gerard Farres (Can-Am Factory South Racing), que finalizó undécimo a 1 minuto y 25 segundos del líder; una buena posición para estar en la pelea desde el principio por si a los líderes del equipo, el estadounidense Austin Jones (4º) y el polaco Aron Domzala (5º) les ocurriese algo que les impidiera luchar por la victoria.



LOS RUSOS DE KAMAZ CUMPLEN Y DOMINAN EN CAMIONES



La victoria en el prólogo fue para el ruso Eduard Nikolaev, pero más allá de esta posición anecdótica en el primer día de competición, lo que se pudo sacar en claro es que el equipo Kamaz volverá a ser el dominador de la categoría, tras colocar a sus cuatro camiones en las primeras cuatro posiciones.



Este sábado supuso el retorno del andorrano Albert Llovera. Tras perderse la edición de 2020 ante la ausencia de patrocinadores por las dificultades ocasionadas por la pandemia, el piloto se puso a los mandos de su Iveco, con los mandos adaptados a su paraplejia, junto a Marc Torres y Jorge Salvador, y acabó el día en 55ª posición, penúltima posición.



ESTE DOMINGO, PRIMERA PRUEBA REAL



1B - Ha’il > Ha’il: 546 km con 334 de especial



El norte de Arabia Saudí ofrece paisajes montañosos que contribuyen a los contrastes en el recorrido del Dakar. La arena hace acto de presencia, aunque en esta etapa todavía será principalmente en forma de pistas. En cualquier caso, no faltarán las dificultades de navegación características del país. Los pilotos entrarán enseguida en materia: nada de tomarse libertades con el libro de ruta, puesto que se verán penalizadas con sanciones cronométricas.