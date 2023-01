Joan Barreda, evacuado al hospital tras una caída

El español Joan Barreda (Honda) ha sufrido una caída en la novena etapa del Rally Dakar y ha sido evacuado al hospital de Riad, en Arabia Saudí, por fuertes dolores en la espalda, informó la organización del raid.

El de Torreblanca (Castellón) se accidentó en el kilómetro 16 de la especial, antes del primer punto de control de tiempo. Barreda, que tuvo que ser trasladado al hospital tras el accidente, se despide así de sus opciones de conquistar esta edición del rally Dakar.

El español se llevó la victoria en la cuarta etapa del raid pese a correr con una fractura de la primera falange del pie izquierdo, lesión que se produjo en los primeros días del rally.

En la clasificación general, después de las ocho primeras etapas, Barreda era octavo (mejor español) a 7:21 del líder, el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna).

Con 30 victorias en sus trece participaciones en el Dakar, 'Bang Bang' es el piloto de motos en activo con más triunfos, a tres del récord que alcanzaron los franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres.

El argentino Luciano Benavides (Husqvarna) es el primer piloto que repite victoria en motos en el Dakar 2023 al haberse adjudicado el triunfo en la novena especial, en la que el español Joan Barreda (Honda) abandonó tras una caída y el australiano Toby Price (KTM) se quedó a tres segundos del líder de la general, el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna). Benavides y Price se jugaron la etapa hasta la meta, donde el argentino le aventajó en poco más de un minuto.

?? Stage 9?? - Bikes ??



Provisional top 3:

?? Luciano Benavides

?? Toby Price

?? Skyler Howes



? @tobyprice87 is now just 3'' behind @skylerhowes110 in the overall standings. ??



?? Follow the other categories live:https://t.co/BrruP0oEtI#Dakar2023pic.twitter.com/w2T7aLdviH