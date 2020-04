La F1 prolonga su cierre dos semanas más; el GP de Canadá, aplazado

Los organizadores del Mundial de Fórmula 1 han aprobado una moción para extender el período de cierre del campeonato otras dos semanas, debido a la amenaza por la pandemia de coronavirus COVID-19.

El pasado mes de marzo, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) optó por adelantar el tradicional período de vacaciones de verano de la Fórmula 1 a la primavera y extenderlo de siete días a tres semanas.

Este lunes, los equipos de la Fórmula 1 y la FIA mantuvieron una conferencia telefónica en la que hablaron, entre otros temas, de la extensión del período de suspensión. Tanto el Grupo de Estrategia como la Comisión de la Fórmula 1 y los 10 equipos aprobaron de manera unánime ampliarlo de 21 días a 35, y el Consejo Mundial del Deporte del Motor ratificó la decisión.



El Gran Premio de Canadá, previsto para entre el 12 y el 14 de junio y que iba a dar comienzo al Mundial de Fórmula 1, ha sido aplazado por la pandemia de coronavirus, la novena cita del calendario que se ve obligada a hacerlo, han confirmado los organizadores de la carrera.

"Habríamos tenido el honor de organizar la primera carrera en el calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020. Este aplazamiento no fue una decisión que se haya sido fácil o se haya tomado a la ligera", señalaron los promotores de la cita canadiense, "entristecidos" por tener que posponer la carrera.



We would have been honoured to host the first race on the 2020 Formula 1 World Championship calendar, but we are saddened to have to announce the postponement of the Formula 1 Canadian Grand Prix 2020 scheduled for June 12-13-14 2020.https://t.co/TVcgHNRMoa