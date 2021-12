Oscar Piastri, campeón de la Fórmula 2 y posible sucesor de Alonso en Alpine

El australiano Oscar Piastri (Prema Racing), que el año próximo será probador de Alpine -la escudería del doble campeón mundial español de F1 Fernando Alonso- se proclamó matemáticamente este sábado campeón de la Fórmula 2, al concluir tercero la primera de las tres carreras previstas en el circuito de Yas Marina, que este fin de semana alberga también el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de la categoría reina.

Piastri, nacido hace 20 años en Melbourne, que hace dos temporadas ganó la Fórmula Renault y el pasado se anotó el campeonato de la F3, conquistó su tercer título en tres años después de acabar tercero la primera de las dos pruebas sprint de este sábado -este domingo se disputará la carrera larga-; una prueba que ganó el indio Jehan Daruvala (Carlin) por delante del brasileño Felipe Drugovich (Uni-Virtuosi), segundo en el circuito de la capital de los Emiratos Árabes.

?? @OscarPiastri ??



P1 is settled! Piastri is our champion with a 57.5 point lead with only 44 points left to win! #AbuDhabiGP ???? #F2pic.twitter.com/q9g9z5tJsG