Motociclismo.- Alonso López: "Luchar por el campeonato es consecuencia de lograr muchos pequeños objetivos"

El piloto español de Moto2 Alonso López (Speed Up), que actualmente marcha cuarto en la clasificación del Campeonato del Mundo, sabe que para luchar por el título tiene que "lograr muchos pequeños objetivos", pero que lo principal que quiere es "disfrutar sobre la moto".

"En estas primeras carreras me he marcado el objetivo de disfrutar porque a veces estoy muy obcecado en luchar por el título y se me olvida disfrutar. Por los puntos y los resultados que tuve el año pasado, sé que se puede soñar con ello, pero tengo que disfrutar, porque hago lo que más me gusta y encima viajo por todo el mundo. Luchar por el campeonato es consecuencia de lograr muchos pequeños objetivos", declaró Alonso López en una entrevista facilitada este martes por Estrella Galicia 0,0, uno de sus patrocinadores.

Después de abandonar el Mundial en 2021, el piloto madrileño volvió al Europeo, donde coincidió con su actual compañero Fermín Aldeguer, con el que disfrutó "muchísimo" en una experiencia en la que se mejoraron "el uno al otro", auque la victoria fue para el murciano. Poco después, retornó al Campeonato del Mundo. "Yo pensaba que estaba en un momento en el que ya no tenía nada más y es cuando llega Boscoscuro y me da la oportunidad de correr en el Mundial", explicó.

Esta vuelta le hizo madurar "mucho en muy poco tiempo", ya que se fue a vivir solo, pero comprendió que seguir compitiendo era "un regalo" y se centró en disfrutarlo. "Hago primero la primera vez que me subo a la moto. Llevaba como seis meses sin subirme a una Moto2 y pensé, 'Cuidado', pero llegué a la primera carrera y fue igual. Me lo tomé bien y disfruté muchísimo el año pasado, no había disfrutado así en mi vida. Sin duda es el año del que mejor recuerdo tengo", concluyó.