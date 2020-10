Lowes logra la 'pole' y el récord del circuito en su categoría

El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) sorprendió al italiano Fabio Di Giannantonio (Speed Up) en la sesión clasificatoria para el Gran Premio de Aragón de Moto2 en el circuito de Motorland Aragón al establecer un nuevo récord del circuito para la categoría y lograr su segunda "pole position" del año.

