Laia Sanz: "Estoy muy contenta de haber conseguido mi diez de diez"

La piloto Laia Sanz (Gas Gas) se ha mostrado muy satisfecha por haberse convertido en la primera española en motos en terminar diez veces seguidas el Rally Dakar, al concluir decimoctava, una marca que también le sitúa como primera mujer de la categoría, y ha destacado que a pesar de las "adversidades" siempre ha estado "luchando hasta el final".

"Estoy muy contenta de haber conseguido mi diez de diez. Es la parte más positiva de este Dakar y algo muy difícil de conseguir. Nunca hubiera imaginado alcanzar un pleno de ediciones terminadas que tuviera dos dígitos. Muy pocos lo han logrado en la historia de la carrera y ningún español lo había hecho antes, así que puedo estar muy orgullosa de ello", señaló en declaraciones facilitadas por su patrocinador, Soficat Xerox.

La de Corbera de Llobregat reconoció que fue modificando sus objetivos tras algunos contratiempos. "Cuando vi que sería muy difícil acabar más adelante, me concentré en tratar de acabar el rally, sin importar mucho el resultado. Aun así, hasta ayer estuve peleando y tratando de aprovechar las oportunidades para acabar en el 'top 15'. No fue posible esta vez, pero no pasa nada. No puedo estar más que satisfecha con mi actuación porque, pese a las adversidades de este año, como siempre, he estado luchando hasta el final", indicó.

Sanz, que se tuvo que sobreponer al dolor por el fuerte golpe en la cadera y a pilotar con la moto tocada, reconoció que la muerte del portugués Paulo Gonçalves pesó mucho en su ánimo, como también competir en pistas excesivamente rápidas. "No había nada de técnica, nada de navegación y en ellas sólo se trataba de ir gas a fondo asumiendo mucho riesgo", concluyó.