Fernando Alonso saldrá desde el puesto 26 en Indianápolis; Álex Palou se mete en la lucha por la pole

Este sábado ha terminado la calificación para Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis. Alonso saldrá en el puesto 26 de 33. El piloto asturiano, como todos los Chevrolet, han tenido problemas durante la calificación, aunque sus sensaciones son buenas, tal como ha manifestado en su cuenta de Twitter, y es que sus tiempos pueden estar a la altura de los diez mejores.

La noticia más agradable para los intereses de los españoles viene de la mano de Álex Palou. Este sábado ha conseguido registrar el séptimo mejor crono, lo que le clasifica para el Fast Nine que se celebra este domingo, por lo que tendremos al catalán luchando por la pole de una carrera que se celebrará el próximo domingo 23 de agosto.

