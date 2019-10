Fernando Alonso: "No hay polos más opuestos que la Fórmula 1 y el Dakar"

El piloto español Fernando Alonso ha asegurado que se le tiene "en una consideración más alta" por lo que ha hecho "fuera" de la Fórmula 1, como sus victorias en las pruebas de Le Mans o Daytona, que por sus dos Mundiales en el 'Gran Circo', un respeto que espera ampliar en el próximo Dakar, donde a falta de confirmación oficial afrontará "el reto más difícil" de su carrera deportiva.

"Noto que, cuando voy a un 'paddock' o a una carrera, o me encuentro a cualquier jefe de equipo, por supuesto que se me respeta por lo que he hecho en la Fórmula 1, pero se me tiene en una consideración más alta por lo que he hecho fuera. Yo creo que, si hubiese ganado tres o cuatro Mundiales en la Fórmula 1, me seguirían respetando mucho por eso, pero igual no al nivel de ahora. Eso lo siento", explicó Alonso en una entrevista para la revista 'GQ' que recoge Europa Press.

Aunque Toyota Gazoo Racing no ha confirmado oficialmente la participación en el próximo Dakar del asturiano, él habló abiertamente del "reto más difícil" de toda su "carrera deportiva", que se celebrará el próximo mes de enero en Arabia Saudí.

"Creo que no hay polos más opuestos que la Fórmula 1 y el Dakar. Es un reto interesante, seguramente imposible sobre el papel, pero tengo ganas de afrontarlo, de aprender, y la preparación que estoy llevando a cabo estos meses me está enriqueciendo como piloto, que es una de mis prioridades cuando afronto este tipo de retos: ser mejor al acabarlos", desgranó.

En este sentido, apuntó que no ha "pensado en ningún objetivo de prestaciones claro". "Voy con la idea de vivirlo y por supuesto de acabarlo, ése sería el primer objetivo: vivir los doce días de rally. No me gustaría llegar y que el segundo o el tercer día tuviera que abandonar por un error estúpido; o sea, que tengo que tomármelo con cierta calma. Pero al mismo tiempo, dentro de los rallys, el Dakar es en el que todo es menos preciso y por tanto en el que el hándicap de mi falta de experiencia se nota menos, porque un día ganas 20 minutos y otro pierdes 40", analizó.

El Dakar es una prueba que "también va de la mano de una buena navegación", en referencia a que es imprescindible "no tener muchos problemas o incidentes", y Alonso recordó que su copiloto, Marc Coma, "seguramente ha hecho cientos de miles de kilómetros en esas condiciones". "Así que me voy a apoyar mucho en él a la hora de no meterme en muchos líos, de evitar esos grandes problemas, y ojalá que vaya subiendo poco a poco en la clasificación", deseó.

En cuanto a su posible vuelta en un futuro a la Fórmula 1, recordó que se despidió con un "hasta luego" el año pasado y que no tiene "una bola de cristal" para saber si retornará a una competición donde se batió durante 17 temporadas.

"Sé que cada año que pase será más difícil, porque voy teniendo una edad, pero no veo imposible una vuelta a la Fórmula 1 con otro aire ya, porque he respirado un momento, he dejado la cabeza descansar y puedo volver con la mente más liberada para disfrutar, algo que en los últimos años me resultaba difícil", dijo.